Федотов о 2Drots: «Мы знали, что тут нет плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись, видели уровень самоотдачи и желания. Это и делает результат. Браво!»
Владимир Федотов высказался после матча с 2Drots.
Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.
– Вы удивлены уровнем медиафутбола или ожидали?
– Мы смотрели, мы знали, что тут нет посторонних плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись. Мы видели уровень самоотдачи, желания. Вот это и делает результат. Браво!
– Кого бы выделили из игроков 2Drots?
– Команду нужно выделить. Не каждый сам по себе, а команда сегодня на поле была. Не зря команда два сезона подряд побеждает в Медиалиге, она подтверждает свой статус.
У 2Drots великолепный тренер, видна рука управления командой. Команда играет в футбол, играет с желанием. Самое главное – желание побеждать.
– Как думаете, почему такой тренер (Дмитрий Викторович Кузнецов) не тренирует клуб РПЛ или ФНЛ, а работает в Медиалиге?
– На такие вопросы невозможно ответить. Надеюсь, что вот эта работа с командой даже Медиалиги значимая, и как он к ней относится – это нужно ценить, делать выводы и делать анализы тем, кто принимает тренеров на работу, – сказал главный тренер ЦСКА.
20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»
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