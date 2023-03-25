Федотов о 2Drots: «Мы знали, что тут нет плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись, видели уровень самоотдачи и желания. Это и делает результат. Браво!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Дмитрий Кузнецов ВЭБ Арена Владимир Федотов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Федотов высказался после матча с 2Drots.

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче. 

– Вы удивлены уровнем медиафутбола или ожидали?

– Мы смотрели, мы знали, что тут нет посторонних плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись. Мы видели уровень самоотдачи, желания. Вот это и делает результат. Браво!

– Кого бы выделили из игроков 2Drots?

– Команду нужно выделить. Не каждый сам по себе, а команда сегодня на поле была. Не зря команда два сезона подряд побеждает в Медиалиге, она подтверждает свой статус.

У 2Drots великолепный тренер, видна рука управления командой. Команда играет в футбол, играет с желанием. Самое главное – желание побеждать.

– Как думаете, почему такой тренер (Дмитрий Викторович Кузнецов) не тренирует клуб РПЛ или ФНЛ, а работает в Медиалиге?

– На такие вопросы невозможно ответить. Надеюсь, что вот эта работа с командой даже Медиалиги значимая, и как он к ней относится – это нужно ценить, делать выводы и делать анализы тем, кто принимает тренеров на работу, – сказал главный тренер ЦСКА.

20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»

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6 комментариев

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sptfvbrhr9
Жаль, что у ЦСКА нет самоотдачи и желания.
+4
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DVS1
Да все нормально сказал, чтоб от буков "премия" капнула
0
-1
-1
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Владимир Маньков
С одной стороны, ничего не значащий матч, где команда сформирована из солянки игроков, с другой - повод задуматься о фактическом классе некоторых действующих игроков
+1
0
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Алексей Игоревич
Про Месси после победы на ЧМ новостей было меньше, чем сегодня про этот выставочный матч 😂
0
-2
-2
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Олег Мохов
ну а что еще мог сказать физрук
0
-3
-3
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Royal Watcher
Адекватно ответил, хоть тут не сплоховали..
+8
-3
+5
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