Федотов о 2Drots: «Мы знали, что тут нет плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись, видели уровень самоотдачи и желания. Это и делает результат. Браво!»

Владимир Федотов высказался после матча с 2Drots.

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

– Вы удивлены уровнем медиафутбола или ожидали?

– Мы смотрели, мы знали, что тут нет посторонних плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись. Мы видели уровень самоотдачи, желания. Вот это и делает результат. Браво!

– Кого бы выделили из игроков 2Drots?

– Команду нужно выделить. Не каждый сам по себе, а команда сегодня на поле была. Не зря команда два сезона подряд побеждает в Медиалиге, она подтверждает свой статус.

У 2Drots великолепный тренер, видна рука управления командой. Команда играет в футбол, играет с желанием. Самое главное – желание побеждать.

– Как думаете, почему такой тренер (Дмитрий Викторович Кузнецов) не тренирует клуб РПЛ или ФНЛ, а работает в ?

– На такие вопросы невозможно ответить. Надеюсь, что вот эта работа с командой даже Медиалиги значимая, и как он к ней относится – это нужно ценить, делать выводы и делать анализы тем, кто принимает тренеров на работу, – сказал главный тренер ЦСКА.

20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»