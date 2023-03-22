Брейдо о Думбия в матче с 2Drots: «На уровне идеи все стороны были за. Но там очень тяжелая логистика, плюс добавляется вопрос визы»

рассказал, что приглашал на матч с 2Drots.

– В ролике 2Drots звучала фамилия Думбия. Так ли это?

– Тоже был такой вариант. Там очень тяжелая логистика. Плюс добавляется вопрос визы. А так на уровне идеи опять-таки все стороны были за.

Если сейчас, дай бог, мы все провернем с [Карвальо], почему бы подобные мероприятия не проводить в дальнейшем. Это большое счастье для болельщиков и правильная работа с легендами клуба, – сказал директор по коммуникациям ЦСКА.

25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:00 по московскому времени.

На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.

Сейду Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году.

Трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка страны, а сезонах 2011/2012 и 2013/2014 – лучший бомбардир чемпионата России.