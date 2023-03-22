Брейдо о Думбия в матче с 2Drots: «На уровне идеи все стороны были за. Но там очень тяжелая логистика, плюс добавляется вопрос визы»
Кирилл Брейдо рассказал, что ЦСКА приглашал Сейду Думбия на матч с 2Drots.
– В ролике 2Drots звучала фамилия Думбия. Так ли это?
– Тоже был такой вариант. Там очень тяжелая логистика. Плюс добавляется вопрос визы. А так на уровне идеи опять-таки все стороны были за.
Если сейчас, дай бог, мы все провернем с Даниэлем [Карвальо], почему бы подобные мероприятия не проводить в дальнейшем. Это большое счастье для болельщиков и правильная работа с легендами клуба, – сказал директор по коммуникациям ЦСКА.
25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:00 по московскому времени.
На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.
Сейду Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году.
Трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка страны, а сезонах 2011/2012 и 2013/2014 – лучший бомбардир чемпионата России.
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