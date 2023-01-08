Джикия о своем клубе в Медиалиге: «Расходы, зарплаты – как в Football Manager. Тренерский штаб «Спартака» хотел прийти на наш матч»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Спорт-Экспресс Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Георгий Джикия рассказал, зачем создал медийный футбольный клуб.

– Осенью вы с Соболевым создали команду в Медиалиге. Зачем тебе это?

– Это прикольно! Хоть это и хобби, но какой-никакой опыт владения футбольной командой. Расходы, зарплаты, штаб – все как в Football Manager. Достаточно интересный опыт. При этом мы с Александром прекрасно понимаем, что наша основная работа – «Спартак». И результаты «Спартака» определяют нашу активность в медиафутболе: если бы что-то было не так, мы бы не смогли уделять этому столько времени.

– В клубе были недовольны вашей активностью в медиафутболе?

– Нет. Мне об этом точно никто не говорил – ни тренер, ни генеральный директор. Наоборот, когда в тренерском штабе узнали обо всем этом, то даже хотели прийти на наш матч, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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6 комментариев

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Пилипенко Дмитрий
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Верим конечно, там все оплачивают букмекеры, чтобы побольше молодежи начали, либо продолжали ставки делать. А ты Георгий молодец, прям настоящий капитан народной команды
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Павел Ермаков
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Ключевое слово "хотели бы")))
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blacksmithept
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Руководство так и не пришло,надо быть дураком,что все рады их детской забаве.
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Алексей Муравьёв
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Ответ Мукунку хороший
Болельщики точно не довольны.. этой клоунадой можно заниматься после окончания карьеры…
Да вся медиа лига это сплошная клоунада!
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Sivka
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Ответ Мукунку хороший
Болельщики точно не довольны.. этой клоунадой можно заниматься после окончания карьеры…
Щаз бы свернуть всю медийную активность игроков и клубов, чтобы футболисты даже на съёмки в рекламах не отвлекались?)
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Мукунку хороший
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Болельщики точно не довольны.. этой клоунадой можно заниматься после окончания карьеры…
+2
-6
-4
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