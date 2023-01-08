рассказал, зачем создал медийный футбольный клуб.

– Осенью вы с создали команду в Медиалиге. Зачем тебе это?

– Это прикольно! Хоть это и хобби, но какой-никакой опыт владения футбольной командой. Расходы, зарплаты, штаб – все как в Football Manager. Достаточно интересный опыт. При этом мы с Александром прекрасно понимаем, что наша основная работа – «Спартак». И результаты « » определяют нашу активность в медиафутболе: если бы что-то было не так, мы бы не смогли уделять этому столько времени.

– В клубе были недовольны вашей активностью в медиафутболе?

– Нет. Мне об этом точно никто не говорил – ни тренер, ни генеральный директор. Наоборот, когда в тренерском штабе узнали обо всем этом, то даже хотели прийти на наш матч, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.