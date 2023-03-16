Уткин о Fan ID: «Пока не приспичит – не оформлю. Насладимся моментом, когда на матчи Медиалиги будет собираться больше народа, чем на РПЛ»

Василий Уткин рассказал о своем отношении к Fan ID.

– Ввели Fan ID. Ваш взгляд на это событие?

– Я очень много раз про это говорил. Пока мне не приспичит, Fan ID я оформлять себе не буду. Мне может по работе потребуется когда-нибудь прийти на футбол, а так я категорически против.

– Если Медиалига введет Fan ID, то это будет трагедия?

– Я думаю, что это просто затруднит все процессы. Это все-таки любительский футбол – люди приходят и уходят, за всеми не уследишь.

Но мне придется в телевизоре все смотреть. Это совершенно надуманная вещь, которая нужна, возможно, в организационном плане. Насладимся моментом в начале сезона, когда на матчи Медиалиги будет собираться больше народа, чем на матчах РПЛ, – сказал президент «Эгриси».