Уткин о Fan ID: «Пока не приспичит – не оформлю. Насладимся моментом, когда на матчи Медиалиги будет собираться больше народа, чем на РПЛ»
Василий Уткин рассказал о своем отношении к Fan ID.
– Ввели Fan ID. Ваш взгляд на это событие?
– Я очень много раз про это говорил. Пока мне не приспичит, Fan ID я оформлять себе не буду. Мне может по работе потребуется когда-нибудь прийти на футбол, а так я категорически против.
– Если Медиалига введет Fan ID, то это будет трагедия?
– Я думаю, что это просто затруднит все процессы. Это все-таки любительский футбол – люди приходят и уходят, за всеми не уследишь.
Но мне придется в телевизоре все смотреть. Это совершенно надуманная вещь, которая нужна, возможно, в организационном плане. Насладимся моментом в начале сезона, когда на матчи Медиалиги будет собираться больше народа, чем на матчах РПЛ, – сказал президент «Эгриси».
В итоге все желание пропало и на долго, так как оказалось, что мой старый FAN ID, который делал на ЧМ 2018 года не работает. Мне сказали, что нужно по-любому оформлять новый. Такой брел! Тьфу ля
Не говоря о других видах спорта.
Неужели не понимают, насколько глупо такая избирательность выглядит?
Это буде дно дна...