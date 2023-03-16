Уткин о Fan ID: «Пока не приспичит – не оформлю. Насладимся моментом, когда на матчи Медиалиги будет собираться больше народа, чем на РПЛ»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Эгриси Fan ID Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о своем отношении к Fan ID.

– Ввели Fan ID. Ваш взгляд на это событие?

– Я очень много раз про это говорил. Пока мне не приспичит, Fan ID я оформлять себе не буду. Мне может по работе потребуется когда-нибудь прийти на футбол, а так я категорически против.

– Если Медиалига введет Fan ID, то это будет трагедия?

– Я думаю, что это просто затруднит все процессы. Это все-таки любительский футбол – люди приходят и уходят, за всеми не уследишь.

Но мне придется в телевизоре все смотреть. Это совершенно надуманная вещь, которая нужна, возможно, в организационном плане. Насладимся моментом в начале сезона, когда на матчи Медиалиги будет собираться больше народа, чем на матчах РПЛ, – сказал президент «Эгриси».

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22 комментария

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Kirkoroff
Ответ Gornostaev
Если на Медиалигу, этот шутовской футбол будет ходить больше народа, чем на РПЛ, то все руководство нашего футбола немедленно должно подать в отставку с пожизненным запретом приближаться к управлению любыми футбольными процессами... Это буде дно дна...
Тему с фануйди навязало не руководство нашего футбола🤷🏻‍♂️
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romanisti89
Вася кичится тысячами школьников на медиалиге. Это одно и тоже, если бы Моргенштерн козырял количеством своих слушателей относительно какой-нибудь Касты
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hulk&boloto
Оскароносец ты наш)
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карабашка
Кому нахрен сдалась твоя медиалига
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PosaD
Собрался я сегодня купить билет на матч ЦСКА - Зенит ... СПОНТАННО! Просто захотелось на матч, так как давно не был на подобных мероприятиях.
В итоге все желание пропало и на долго, так как оказалось, что мой старый FAN ID, который делал на ЧМ 2018 года не работает. Мне сказали, что нужно по-любому оформлять новый. Такой брел! Тьфу ля
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grek087
Уткин выходит из дома?!
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андрэ
Ответ Gornostaev
Если на Медиалигу, этот шутовской футбол будет ходить больше народа, чем на РПЛ, то все руководство нашего футбола немедленно должно подать в отставку с пожизненным запретом приближаться к управлению любыми футбольными процессами... Это буде дно дна...
с чего бы ) у них рекорды по оформлению фануйди, Вы как будто не в этой стране живёте и не знаете как это приподносится кому надо
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Balt
Вася вообще когда был на стадионе в последний раз? )
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Defendor
Ответ Gornostaev
Если на Медиалигу, этот шутовской футбол будет ходить больше народа, чем на РПЛ, то все руководство нашего футбола немедленно должно подать в отставку с пожизненным запретом приближаться к управлению любыми футбольными процессами... Это буде дно дна...
Интересно, у них вообще есть дно, коснувшись которого, они сами поймут, что им тут не место?)
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Himura
Как говорил Шрек:"Не держи в себе, Василий!"
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BorisBritva
Ответ blaugrano
Интересно, как сами чиновники объясняют наличие fan.id только на РПЛ. Остальной футбол в безопасности, и терроризму он не интересен? Не говоря о других видах спорта. Неужели не понимают, насколько глупо такая избирательность выглядит?
Не подсказывай, а то недалеко и до MedFanID
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БолельщикСоСтажем
Ответ Александр Зубков
Пока Соломаха в премьер лигу не перейдет, Вася ничего не оформит.
Лошадь здоровая… может и перейдет
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blaugrano
Интересно, как сами чиновники объясняют наличие fan.id только на РПЛ. Остальной футбол в безопасности, и терроризму он не интересен?
Не говоря о других видах спорта.
Неужели не понимают, насколько глупо такая избирательность выглядит?
+11
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.ru
Васю хлебом не корми, дай понаслаждаться каким нибудь ..овном
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kokakoka
И на лучшую лигу мира больше, чем на РПЛ
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svft
может потребуется из квартиры выйти Уткину, тогда он себе штаны закажет
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kin
На Стрельцова, когда потом ему разрешили на Москву играть, ходило больше, чем на Торпедо на первенство страны
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prus_3
Василий, оформляй ID уже на какие-нибудь ритуальные услуги. Или бросай бухать и худей.
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Александр Кудрявцев
Уткин браво 🙏🙏🙏😈😈😈
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denis_wtf
А я вообще не хожу на футбол, потому что это просто поход на стадион и просмотр игры, после которой надо идти домой, а вот если бы был околофутбол и сделали праздник для людей до матча и который завершается игрой, вот тогда бы я пошел и даже оформил бы этот ваш айди
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-1
-1
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Gornostaev
Если на Медиалигу, этот шутовской футбол будет ходить больше народа, чем на РПЛ, то все руководство нашего футбола немедленно должно подать в отставку с пожизненным запретом приближаться к управлению любыми футбольными процессами...
Это буде дно дна...
+57
-7
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Александр Зубков
Пока Соломаха в премьер лигу не перейдет, Вася ничего не оформит.
+7
-2
+5
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