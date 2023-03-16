Уткин о посещаемости: «Кубок России без IDотизма становится главным соревнованием в стране. Там публика и шум, как и должно быть»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Краснодар Fan ID Футбол

Василий Уткин высказался о высокой посещаемости кубковых матчей из-за отсутствия Fan ID.

Матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» посетили более 31 тысячи зрителей. На домашнем матче «Зенита» с «Химками» в Мир РПЛ 12 марта, по данным РПЛ, присутствовало около 16 тысяч зрителей.

«Фонбет Кубок России, на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране.

И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно быть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано

Fan ID делает наш футбол заложником

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28 комментариев

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justbored
Ответ Dmitry Nizovtsev
Уткин просто на подсосе у Фонбета. Фонбет - спонсор Кубка. Вы каких-то других слов от него ждали? P.S. Фай-айди конечно в аду должен гореть
Ну написал бы это недооцененный автор Анон, с безупречной финансовой историей - смысл посыла изменился бы? Да, публика важная составляющая данного конкретного зрелища.
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justbored
Заремка сразу повысила огненность риторики ))
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Dmitry Nizovtsev
Ответ Честный контроль
Здесь еще много наивных мальчиков, готовым принимать слова Уткина за последнюю инстанцию. А у Васи контракт. Который он исправно выполняет пополняя свой баланс рублем.
Да уж. Лучше Димы Лысого в известной кричалке про Васю никто не скажет
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Честный контроль
Ответ Dmitry Nizovtsev
Уткин просто на подсосе у Фонбета. Фонбет - спонсор Кубка. Вы каких-то других слов от него ждали? P.S. Фай-айди конечно в аду должен гореть
Здесь еще много наивных мальчиков, готовым принимать слова Уткина за последнюю инстанцию. А у Васи контракт. Который он исправно выполняет пополняя свой баланс рублем.
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Fomin525
В Нижнем сейчас пустые трибуны ну как так(
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Dmitry Nizovtsev
Уткин просто на подсосе у Фонбета. Фонбет - спонсор Кубка. Вы каких-то других слов от него ждали?
P.S. Фай-айди конечно в аду должен гореть
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Spartakus1984
Ответ Честный контроль
Все имеет значение.Так же как от слов "в России научились судить" до слов "Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит". Если нет сил понять это, не пиши больше, не позорь свой ромбик наличием еще одного пластиноголового.
Ты напоминаешь Уткина,который как закрутит тему,но никому ничего не понятно кроме него самого))
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antip2000@pisem.net
А чего Ахмат в пример не привел? Из статистики выбивается?
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Бархатные тяги
Ответ nobrainnopain
Это Уасина волна😏
Жи есть
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samarskij-kuzmich
Правильно Василий 👍👍👍
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Dinamik1
Обыграть Зенит на его поле и с его контужеными фанами то еще удовольствие.
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Честный контроль
Ответ Spartakus1984
Какое это имеет отношение к фан айди и то что он скзал?ЧТо у тебя в голове?
Все имеет значение.Так же как от слов "в России научились судить" до слов "Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит". Если нет сил понять это, не пиши больше, не позорь свой ромбик наличием еще одного пластиноголового.
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Spartakus1984
Ответ Честный контроль
Раньше Уткина печатали со словом журналист. Потом когда, дали пинка под зад на тв за систематическое пьянство на рабочем месте и выполнение платных заказов по дискредитации некоторых клубов и людей, стали писать блогер. Теперь же просто Уткин. Как и просто Зарема. Только у Уткина нет приставки сожитель миллионера рожавший от неё детей.
Какое это имеет отношение к фан айди и то что он скзал?ЧТо у тебя в голове?
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Честный контроль
Раньше Уткина печатали со словом журналист. Потом когда, дали пинка под зад на тв за систематическое пьянство на рабочем месте и выполнение платных заказов по дискредитации некоторых клубов и людей, стали писать блогер. Теперь же просто Уткин. Как и просто Зарема. Только у Уткина нет приставки сожитель миллионера рожавший от неё детей.
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-11
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nobrainnopain
Это Уасина волна😏
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Spartakus1984
Ответ SMART789
Все правильно Еще показалось, что посещаемость была выше заявленных 31к вчера судя по заполняемости трибун Как будто специально занижают Вираж был как на Спартаке или даже больше битком
Тоже на это обратил внимание,вираж постарался поддятнул по больше людей(может даже больше чем обычно),что бы кое кому показать,праздничную атмосферы.И Хулиганств ни каких при этом зафиксировано не было!!!
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Spartakus1984
Ответ Elvagor
Ну что за бред. На кубок пришли показательно. Потому что там нет фан айди, который они бойкотируют. Это всё манипуляция чистейшая.
Никто не скрывает,что это манипуляция,Да пришли показать,праздник на стадионе без ФАН АЙДИ.А теперь пусть власть думает,хочет она людям праздник дарить или нет,будет ли народ уважать такую власть или нет.Выбор за нимим.
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Спартак Уокер
Идиотизм литературное слово
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Саша Казанов
Жирный когда был последний раз на стадионе?
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Юрий Бондарь
Как показалось, клуб побоялся реально большой аудитории на этом матче...
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Ярик01
Ответ Elvagor
Ну что за бред. На кубок пришли показательно. Потому что там нет фан айди, который они бойкотируют. Это всё манипуляция чистейшая.
Фангруппы Спартака и ЦСКА бойкотируют кубок тоже.
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DebunkerOfMyths
Не накаркайте, Василий...
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Elvagor
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SMART789
Все правильно
Еще показалось, что посещаемость была выше заявленных 31к вчера судя по заполняемости трибун

Как будто специально занижают
Вираж был как на Спартаке или даже больше битком
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Ярик01
Кубок России прошлым финалом украшен.
Это было лучшее шоу действие в стране после ЧМ18.
Испортят и его.
+8
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