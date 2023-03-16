Уткин о посещаемости: «Кубок России без IDотизма становится главным соревнованием в стране. Там публика и шум, как и должно быть»
Василий Уткин высказался о высокой посещаемости кубковых матчей из-за отсутствия Fan ID.
Матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» посетили более 31 тысячи зрителей. На домашнем матче «Зенита» с «Химками» в Мир РПЛ 12 марта, по данным РПЛ, присутствовало около 16 тысяч зрителей.
«Фонбет Кубок России, на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране.
И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно быть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано
P.S. Фай-айди конечно в аду должен гореть
Еще показалось, что посещаемость была выше заявленных 31к вчера судя по заполняемости трибун
Как будто специально занижают
Вираж был как на Спартаке или даже больше битком
Это было лучшее шоу действие в стране после ЧМ18.
Испортят и его.