Уткин о посещаемости: «Кубок России без IDотизма становится главным соревнованием в стране. Там публика и шум, как и должно быть»

высказался о высокой посещаемости кубковых матчей из-за отсутствия Fan ID.

Матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» посетили более 31 тысячи зрителей. На домашнем матче «Зенита» с «Химками» в Мир РПЛ 12 марта, по данным РПЛ, присутствовало около 16 тысяч зрителей.

« , на который пускают без IDотизма, реально становится главным соревнованием в стране.

И именно потому, что там публика, там болеют. Там шум. Так и должно быть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано

Fan ID делает наш футбол заложником