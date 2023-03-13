Уткин о 207 зрителях на матче «Торпедо» – «Урал»: «А поименный список появится? Стоит установить им обелиск на новом стадионе «Торпедо»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Торпедо Урал Арена Химки стадионы Fan ID Футбол

Василий Уткин пошутил о посещаемости матча «Торпедо» и «Урала».

Матч 19-го тура Мир РПЛ на «Арене Химки», завершившийся победой «Урала» со счетом 1:0, посетили всего 207 зрителей.

«Интересно, а поименный список 207 зрителей на матче «Торпедо» – «Урал» скоро появится?

Мне кажется, на новом стадионе «Торпедо» им стоит установить памятный обелиск», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Где собираются 200 человек, как на «Арене Химки»? Фестиваль «Тещин погребок», вагон метро «Москва» и выставка «Тайна цветка»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милитриса Кирбитьевна
Ответ OldRedWhite
Колбаскер он ! Это всем давно кроме Вас известно !
И тем не менее, лишний раз носом ткнуть не помешает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Агейкина
Ответ ДудьСдулся
Скорее выбить эти имена на позорном столбе. Настоящие противники ФанУйди бойкотируют сейчас эти мероприятия. И если бы на играх последнего тура зрителей было бы раза в 3 меньше, то шансы на отмену ФанУйди резко бы выросли.
Пришли и пришли, так решили, без них совсем бы пусто было. А резко - не надо. Надо уважать тех, с кем рядом живёшь. Жаль, что Уткин не понял, до сих пор. Как и остальные, публичные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ OldRedWhite
Вы Легенду Спортс ру не знаете ? Новичок ?
Какая он в #### легенда? Ватник местечковый. За его ником никак не может сидеть Уткин, так как Вася на дух "Зенит" не переносит. Побольше вашего я на этом сайте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trashbox
Ага, и Астериск тоже, а Обеликсом может сам Уткин поработать, бгг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Arman FCSM
Колбаса? Смешно
Вы Легенду Спортс ру не знаете ?
Новичок ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marienburg
Ответ DrunkGonzo
или трое в лодке
Не считая ОМОНа
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Ответ Циник Петербургский
Судя по тому, что Уткин банально спиратил недавнюю шутку одного из юзеров/комментаторов этого сайта, он анонимно (или под левым ником) сидит здесь на ветках обсуждений :)))
Он здесь под ником Уся Ваткин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marienburg
Ответ Алексей Полиенков
Ну обелиск не обелиск, но условно абонимент на следующий сезон, за преданность, клубы могли бы им и подарить.
Их и так будут дарить, ещё и доплачивать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DrunkGonzo
Ответ Marienburg
Как бы через пару игр не пришлось снимать "Семеро смелых"
или трое в лодке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marienburg
Ответ Sinister Kid
А ещё фильм снять, наподобие «300 спартанцев»
Как бы через пару игр не пришлось снимать "Семеро смелых"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Ну обелиск не обелиск, но условно абонимент на следующий сезон, за преданность, клубы могли бы им и подарить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eazyjet
Ответ T622222
Автозаводцев
Заводчан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Najim Salimov
Fun id не повод отмазаться. Всё будет хорошо и привычно со временем
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
Ответ Albert Rrahmani
Теперь на рядовой российский матч ходит 200-5000 человек... Тем временем в 4 дивизионе Англии: Барроу - Саттон (3700), Карлайл - Гримсби (6600), Ньюпорт - Бредфорд (4400), а также в 3 дивизионе Германии: Дуйсбург - Мюнхен (12400), Эрцгебирге - Эссен (7000), Оснабрюк - Ольденбург (15700).
это ещё небось там просто стадики столько вмещают... зато у нас в саранске арена сначала опустела, теперб все остальные... наследие чм блин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russian Horse
Там 200 человек уральцев, так что 7 поклонников торпедо действительно можно уважить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dsav
Ответ Сим Сим
Этим яростным болелам выдать бесплатные абонементы на домашние матчи Торпедо лет на 5-10. Заслужили.
И штрафовать за неявку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[torturing_you]
Ответ Циник Петербургский
Судя по тому, что Уткин банально спиратил недавнюю шутку одного из юзеров/комментаторов этого сайта, он анонимно (или под левым ником) сидит здесь на ветках обсуждений :)))
Sweet summer child, чем шутка недавняя-то?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фархат Сагитов
А ещё совсем недавно был полный стадион на матче Шайба-Зубило
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ Bystro dostavlu
У Торпедо и в лучшие годы по 500 человек ходило
Ну если брать всю историю, до с 30х годов и по 70е команда в среднем собирала по 30к. Далее был построен стадион на Автозаводской, тогда уже посещаемость упала до 15-10к. Далее уже завод ЗИЛ стал загибаться, а с ним и самобытность клуба. Уверен без фан айди и новом стадионе стабильно бы собиралось 10-15к.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Уважаемые болельщики. Объявляем вам порядок выхода со стадиона. Первым выходят Саша и Петя, затем Вася, Андрей и Маша, после Кеша и Славик….
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ OldRedWhite
Колбаскер он ! Это всем давно кроме Вас известно !
Колбаса? Смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Ответ Bystro dostavlu
У Торпедо и в лучшие годы по 500 человек ходило
В ноябре на Крылышках почти 4000 было.
Без ФанУйди.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Филиппенков
Не в обиду Василию (да и он сам иногда подшучивает), но общее количество болельщиков на матче было чуть больше чем килограмм живого веса Василия)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Скорее выбить эти имена на позорном столбе.
Настоящие противники ФанУйди бойкотируют сейчас эти мероприятия.
И если бы на играх последнего тура зрителей было бы раза в 3 меньше, то шансы на отмену ФанУйди резко бы выросли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Ответ Abid_88
Как-то через чур. Торпедо - клуб с историей.
Это торпедо к тому умершему не имеет никакого отношения

Это бандитский новодел для распила бюджета
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий