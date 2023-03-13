Уткин о 207 зрителях на матче «Торпедо» – «Урал»: «А поименный список появится? Стоит установить им обелиск на новом стадионе «Торпедо»
Василий Уткин пошутил о посещаемости матча «Торпедо» и «Урала».
Матч 19-го тура Мир РПЛ на «Арене Химки», завершившийся победой «Урала» со счетом 1:0, посетили всего 207 зрителей.
«Интересно, а поименный список 207 зрителей на матче «Торпедо» – «Урал» скоро появится?
Мне кажется, на новом стадионе «Торпедо» им стоит установить памятный обелиск», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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Без ФанУйди.
Настоящие противники ФанУйди бойкотируют сейчас эти мероприятия.
И если бы на играх последнего тура зрителей было бы раза в 3 меньше, то шансы на отмену ФанУйди резко бы выросли.
Это бандитский новодел для распила бюджета