Уткин про Fan ID: «Если на трибуне папа с двумя детьми, доля детей оглушительная! А зрителей трое. А пиво чего не разрешить? С одной стороны, его там пить некому, с другой – как отказать детишкам?»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Министерство спорта России Fan ID Футбол

Василий Уткин предложил способ увеличения доли детей среди посетителей матчей Мир РПЛ.

«Из Минспорта сообщают, что «фан-уйди» работает отлично, в частности выросла доля детей среди зрителей. Доля.

Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.

И что еще важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причем диаметрально противоположных.

А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой – как отказать детишкам?» – отметил блогер.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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13 комментариев

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Roman Roman
Ответ korobokchekhova
Вы не в себе?
чувак ассасинами и ниндзями бредит
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Саша Казанов
Несите таблетки и воду для похудения
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-2
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Sui generis
Ответ korobokchekhova
Вы не в себе?
Вопросительный знак тут лишний.
0
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Мощные ягодицы Азара
Уткину лишь бы выпить.
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-4
-4
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Kyancey
Ответ Yury Fedoseev
Негоже людям оформлять фан айди, они ж в этой жизни за блатную романтику , зарегистрировав себя - автоматически покрасят себя в красный цвет. Уважение от достойных людей, почитателей «ауе», сразу пропадёт. Как это так , чтоб меня внесли в реестр болельщика , ведь я волк , авторитет, ассасин , ниндзя воедино! Я должен быть инкогнито по жизни, ни к чему властям знать обо мне, а кто оформит себе доступ на стадион таким образом , буду прикол тянуть постоянно! Ведь так работает стадное шаблонное мышление ?
Всё в порядке? Может, скорую?
+1
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бигуди для Вальдэрамы
Никогда не понимал зачем ходить на стадион если есть телевизор
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Кавабунга Шреддоголовый
Чинуши лучше циферками манипулировать будут. Делом заниматься это не про них
+3
0
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Kyancey
А представьте долю детей, если на трибуне будет один-единственный ребёнок, а?! Звучит?! )))
+2
0
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korobokchekhova
Ответ Yury Fedoseev
Негоже людям оформлять фан айди, они ж в этой жизни за блатную романтику , зарегистрировав себя - автоматически покрасят себя в красный цвет. Уважение от достойных людей, почитателей «ауе», сразу пропадёт. Как это так , чтоб меня внесли в реестр болельщика , ведь я волк , авторитет, ассасин , ниндзя воедино! Я должен быть инкогнито по жизни, ни к чему властям знать обо мне, а кто оформит себе доступ на стадион таким образом , буду прикол тянуть постоянно! Ведь так работает стадное шаблонное мышление ?
Вы не в себе?
+8
-2
+6
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Yury Fedoseev
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Anders_b
Что Зарэма, что этот безработный твиттерист все о детях беспокоятся.
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Val Smith
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
+9
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Пётр Смирнов
Им легче статистикой манипулировать, нежели пойти на сотрудничество с фанатами
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