предложил способ увеличения доли детей среди посетителей матчей Мир .

«Из Минспорта сообщают, что «фан-уйди» работает отлично, в частности выросла доля детей среди зрителей. Доля.

Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.

И что еще важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причем диаметрально противоположных.

А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой – как отказать детишкам?» – отметил блогер.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас