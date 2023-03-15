Василий Уткин: «Игрок «Эгриси» дебютировал в Первой лиге! Соломашка, это ведь только начало, лошадь ты здоровая!»
Нападающий «Эгриси» Валерий Соломаха дебютировал в Первой лиге за ульяновскую «Волгу».
В матче 22-го тура Мелбет Первой лиги против «Рубина» (0:1) Соломаха вышел на поле на 73-й минуте игры.
«Тем временем маленькая радость. Игрок «Эгриси» Валерий Соломаха дебютировал в ФНЛ! Для нашей маленькой команды – это огромное событие.
За ульяновскую «Волгу» в Казани, на стадионе Чемпионата мира. Соломашка, это ведь только начало, лошадь ты здоровая!» – написал президент «Эгриси» Василий Уткин.
Ранее экс-игрок Tamo Junto Тиаго Кунья дебютировал за «Велес».
Кунья вышел на поле на 75-й минуте матча 22-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (4:1).
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