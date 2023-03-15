Василий Уткин: «Игрок «Эгриси» дебютировал в Первой лиге! Соломашка, это ведь только начало, лошадь ты здоровая!»

Теги Рубин Василий Уткин Первая лига Волга Ульяновск Велес Эгриси Winline Медиалига Tamo Junto Валерий Соломаха Медиафутбол

Нападающий «Эгриси» Валерий Соломаха дебютировал в Первой лиге за ульяновскую «Волгу».

В матче 22-го тура Мелбет Первой лиги против «Рубина» (0:1) Соломаха вышел на поле на 73-й минуте игры. 

«Тем временем маленькая радость. Игрок «Эгриси» Валерий Соломаха дебютировал в ФНЛ! Для нашей маленькой команды – это огромное событие.

За ульяновскую «Волгу» в Казани, на стадионе Чемпионата мира. Соломашка, это ведь только начало, лошадь ты здоровая!» – написал президент «Эгриси» Василий Уткин.

Ранее экс-игрок Tamo Junto Тиаго Кунья дебютировал за «Велес».

Кунья вышел на поле на 75-й минуте матча 22-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (4:1).

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6 комментариев

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Ходор
Может как Варди раскроется))
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avcgloronalduMU
скорее он игрок родины 2, эгриси то здесь каким боком, тоже самое можно сказать, что из какой то районной коробки пробился, где по фану поигрывал ))
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Ринат Галяутдинов
Ну наверное не лошадь, а конь! Уткин в своём стиле - по максимум тактично обесценить того о ком пишет.
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Hong Kil
Уткин наконец снял с себя корону бывшего федерального ведущего и занялся обычными областными новостями. У - уровень.
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Фарит Абдрашитов
К чему этот Утиный помёт?
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Rhett Butler
Удачи парню!
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