Сыдыкбек предложил Осипову сыграть матч между сборными Медиалиги Казахстана и России

Основатель SD Family Дидар Сыдыкбек обратился к президенту Winline Медиалиги Николаю Осипову с предложением сыграть матч между сборными МФЛ России и Казахстана.

«Раз пошли разговоры, что сборная МФЛ российская должна была сыграть клубами РПЛ, а вместо этого играет с местным «Амкалом». Я, к сожалению, не понимаю логики, почему именно «Амкал», почему именно с клубом.

Хочу обратиться к президенту российского МФЛ Николаю Осипову. Предлагаю сыграть матч сборной российской МФЛ против сборной казахстанской МФЛ. Даже готовы зарубиться на деньги.

В свою очередь, я готов встретить всех [в Казахстане] с почетом и большим уважением. Выберем классный стадион, может сыграть в Алма-Ате, в футбольном городе – Актобе. Нужно обсуждать.

Я готов собрать под этот матч самых-самых знаменитых футболистов и медийных личностей. Я думаю, будет хороший коллаб, от этого выиграет и Казахстан, и Россия», – сказал Дидар.

кратко ответил на предложение Сыдыкбека: «Дида🔝🔜».

«Амкал» сыграет со сборной Медиалиги 26 февраля. Игра пройдет в манеже «Спартака», начало – в 20:00.