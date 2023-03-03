Сборная Медиалиги будет платить игрокам 20 тысяч в месяц за тренировки, 30 тысяч – за каждый матч

Теги Амкал деньги Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Стали известны гонорары футболистов за участие в тренировках и матчах сборной Winline Медиалиги.

Глава МФЛ Николай Осипов рассказал, что игрокам будут выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц за тренировки.

За матчи футболистам заплатят по 30 тысяч рублей. Речь идет именно об «официальных» матчах.

В частности, в конце марта сборная Медиалиги планирует сыграть с командой РПЛ. Всего МФЛ запланировала проведение 4-6 таких игр в год.

В то же время недавний контрольный матч против «Амкала» (3:3) в категорию «официальных» не попадает и рассматривается как часть тренировочного процесса.

1 комментарий

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Кирилл.С-Пб
Оппа, подумал Саша Мостовой...
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