Дмитрий Кортава: «К сожалению, игры молодежной сборной Медиалиги в этом месяце не будет. Соперник не смог с нами сыграть»

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Дмитрий Кортава сообщил, что в марте не состоится игра молодежной сборной Медиалиги.

«К сожалению, игры молодежной сборной [МФЛ] в этом месяце не будет. Соперник не смог с нами сыграть. Спасибо всем тем, кто откликнулся и готов был приехать в сборную!

Начинаем переговоры с другими командами. Посмотрим, успеем ли до старта 3-го сезона [МФЛ]», – написал технический директор Winilne Медиалиги.

Мбэйп, Володя XXL, Прокоп, сыновья Лоськова и Гаджиева вызваны в молодежную сборную Медиалиги

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