Медиафутбольный турнир может пройти в Казахстане в конце марта. «Амкал», «Броуки», Fight Nights – в списке возможных участников
Казахстан может принять новый медиафутбольный турнир.
Ожидается, что он состоится в конце марта, а организатором выступит клуб One Game.
По данным журналиста Севастиана Терлецкого, участие на турнире могут принять «Амкал», «БроукБойз», Fight Nights, Starmix, SD Famiy и One Game.
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров подтвердил планы клуба сыграть в Казахстане.
«Турнир, который проводит One Game, должен пройти в Шымкенте в конце марта.
Это юг Казахстана, рядом база сборной, много полей, через 3 дня там уже +25.
Да, «Броуки» планируют участвовать на турнире. Причем, профики – в главном событии. А «Реальные Броуки» будут играть с местными любительскими командами», – написал Егоров.
В то же время в SD Family сообщили Sports.ru, что не примут участие на новом турнире. Представитель «Амкала» подчеркнул, что на текущий момент договоренностей с организатором нет, переговоры продолжаются.
Комментарии