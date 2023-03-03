Медиафутбольный турнир может пройти в Казахстане в конце марта. «Амкал», «Броуки», Fight Nights – в списке возможных участников

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Казахстан может принять новый медиафутбольный турнир. 

Ожидается, что он состоится в конце марта, а организатором выступит клуб One Game.

По данным журналиста Севастиана Терлецкого, участие на турнире могут принять «Амкал», «БроукБойз», Fight Nights, Starmix, SD Famiy и One Game.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров подтвердил планы клуба сыграть в Казахстане.

«Турнир, который проводит One Game, должен пройти в Шымкенте в конце марта. 

Это юг Казахстана, рядом база сборной, много полей, через 3 дня там уже +25.

Да, «Броуки» планируют участвовать на турнире. Причем, профики – в главном событии. А «Реальные Броуки» будут играть с местными любительскими командами», – написал Егоров.

В то же время в SD Family сообщили Sports.ru, что не примут участие на новом турнире. Представитель «Амкала» подчеркнул, что на текущий момент договоренностей с организатором нет, переговоры продолжаются.

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