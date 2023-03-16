Быстров о желании «Динамо» проверить судью на полиграфе: «Давайте тогда и руководителей клубов, и игроков проверять. Чтобы вообще все честно было»

высказался о желании «Динамо» проверить судью на полиграфе.

«На 62-й минуте, когда счет был уже 1:1, Тюкавин выскочил из-за спины Клаудиньо и в момент передачи с фланга упал. Выглядело так, будто бразилец ударил соперника по ноге.

Кукуляк занимал идеальную позицию, имел отличный обзор. Должен был назначить пенальти.

Но как-то так вышло, что он не увидел нарушения. И даже когда ВАР-помощники позвали к монитору, арбитр оставил изначальное мнение. Игру продолжили без пенальти.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи.

От себя скажу, что это отличные новости! Только вместе с Кукуляком нужно и руководителей клубов проверять! И игроков, пожалуй, тоже можно 👍🏻 Ну чтобы вообще все честно было 😃 А то одних проверяем, других – нет. Давайте всех на детектор тащить тогда уж 👌🏼», – написал бывший игрок «Зенита».

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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