Быстров о желании «Динамо» проверить судью на полиграфе: «Давайте тогда и руководителей клубов, и игроков проверять. Чтобы вообще все честно было»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва детектор лжи Евгений Кукуляк Павел Пивоваров Футбол

Владимир Быстров высказался о желании «Динамо» проверить судью на полиграфе.

«На 62-й минуте, когда счет был уже 1:1, Тюкавин выскочил из-за спины Клаудиньо и в момент передачи с фланга упал. Выглядело так, будто бразилец ударил соперника по ноге.

Кукуляк занимал идеальную позицию, имел отличный обзор. Должен был назначить пенальти.

Но как-то так вышло, что он не увидел нарушения. И даже когда ВАР-помощники позвали к монитору, арбитр оставил изначальное мнение. Игру продолжили без пенальти. 

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи. 

От себя скажу, что это отличные новости! Только вместе с Кукуляком нужно и руководителей клубов проверять! И игроков, пожалуй, тоже можно 👍🏻 Ну чтобы вообще все честно было 😃 А то одних проверяем, других – нет. Давайте всех на детектор тащить тогда уж 👌🏼», – написал бывший игрок «Зенита».

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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10 комментариев

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Николай Горнаков
А почему нет. Все видели , что это не ошибка , а предвзятость
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MAXIMum1
Ответ Максим Пантелеев
Давайте начнем с Пынявого. Есть все подозрения его работы на иностранные государства.
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Максим Пантелеев
Давайте начнем с Пынявого. Есть все подозрения его работы на иностранные государства.
+1
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Александра Александрова
Судьи должны нести ответственность , но в футболе так сделано , что они ни за что не отвечают , так скорее и будет , а то как всякие реалы будут покупать свои кубки кашшаи!
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zzzeeerrrooo
Так и до президента можно дойти ...
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Mixos Demid
В первую очередь нужно проверить Володьку на наличие мозгов!!!
+7
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Kit244098
Ну понятно почему Хавчик такой борзый. Его на каком полиграфе не проверяй, любой из них всегда один ответ выдает : Вовка - дурак))
+6
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Александр Ульянов
проверьте Миллера, и тогда наверно все офигеют
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michael6060
Он много выпил?
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maks44
А я бы много кого проверил. И не только из футбола, а из высшего руководства РФ, например. Впрочем там и без полиграфа все понятно.
+9
-1
+8
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Алексей Свирин
А давайте!
+3
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+3
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