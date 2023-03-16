«Такой судья не имеет морального права дальше работать в РПЛ». Член совета директоров «Динамо» о Кукуляке

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва детектор лжи видеоповторы Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Зенита».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

ЭСК РФС решил, что арбитр ошибочно не изменил своего решения после ВАР. Кукуляк временно отстранен от работы.

«То, что мы видели с пенальти на Тюкавине – это безобразие.

Много судейских ошибок весной? Есть два типа ошибок, которые настораживают. Первое – это когда нет последовательности в судейских решениях, а то, что мы видели, это то, что стоит за скобками, и это не то, что пугает. Это просто безобразие.

Не судить Кукуляку до конца сезона? Компетентные органы должны разбираться в мотивах принятия его решения и его отстранении от судейства. Имеет ли моральное право такой судья дальше судить в РПЛ? Я считаю, что нет.

Будет ли «Динамо» требовать пройти судей на будущих матчах детектор лжи? Есть вещи более, а есть менее очевидные. Когда рефери вызывают к ВАР, проходит пять минут, он ищет какие-то у себя в голове оправдания для того, чтобы не назначить пенальти, который очевиден.

Дальше к нему приходит осознание того, что он может это объяснить, поэтому он и не назначает. Такого не может быть в нашем футболе.

Проверить Кукуляка на детекторе лжи? Не думаю, что имеет смысл что-то требовать. Не «Динамо» должно требовать, а сама ситуация требует, чтобы его и проверили и приняли соответствующие меры», – сказал Дмитрий Гафин.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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Evgenusin
Ответ Дмитрий9779
Не оправдывая Кукуляка.А судья,который назначил пенальти в пользу Динамо за фол вне штрафной норм?Вот пока вы потакаете там и осуждаете здесь ничего не изменится.А остальные судьи,которые смотрят ВАР(Карасёв,Мешков,Иванов,Фролов,Сухой...) должны судить?Врёшь сам себе,а потом удивляешься,феноменальная тупость и лицемерие.
Дима, не нужно стрелки переводить, просто признайся что вас вчера тащили....а из страха ли или по предвзятости, это другое дело
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Stas Politik
Ответ Виктор
Как насчёт удара в голову Чистякову?
Проглядел момент: а на какой минуте?
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Shamarin
Ребята, да ладно вам. Вот пристали. Алексей Борисович на трибуне, нельзя же его расстраивать. Карьера на кону. Ипотека, учеба детей итд. Там болельщик упал на 90й минуте, скажите спасибо, что за это пенальти в ворота гостей не поставил.
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В Питере Пять
Как это отстранение? Пелерин и Спартанус же клялись, что Кукуляку ничего не будет. Опять соврали?
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Дмитрий9779
Ответ Виктор
Как насчёт удара в голову Чистякову?
Это же ппотив Зенита,так можно.
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Дмитрий9779
Не оправдывая Кукуляка.А судья,который назначил пенальти в пользу Динамо за фол вне штрафной норм?Вот пока вы потакаете там и осуждаете здесь ничего не изменится.А остальные судьи,которые смотрят ВАР(Карасёв,Мешков,Иванов,Фролов,Сухой...) должны судить?Врёшь сам себе,а потом удивляешься,феноменальная тупость и лицемерие.
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SMART789
Любая ошибка в пользу ФК Зенит заканчивается дикой истерикой, просто какое то всеобщее помутнение

Сегодня праздник у девчат
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Evgenusin
Ответ Александр Жердин
А ты, после матча с паровозами?
Тебе бы признать, что вас судьи тащат, но ты как всегда стрелки переводишь. На месте питерских нужно неделю минимум на сайте не появляться
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Александр Жердин
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Ты записал очередной факт для статистики того как судят зенит?
А ты, после матча с паровозами?
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evil
проще зенит расформировать, чем каждый тур судей отстранять
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Fomin525
это он тебе сказал сам во сне?
Ты записал очередной факт для статистики того как судят зенит?
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СИ
Это лучший судья что подготовили в последнее время руководство рфс и РПЛ его даже если не ошибаюсь определили в судьи уефа. Тогда как же остальные судья???!!
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Виктор
Как насчёт удара в голову Чистякову?
а есть запрос на этот момент от клуба?
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Виктор
Как насчёт удара в голову Чистякову?
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Спартак Уокер
Ну то что он не профессионален это точно
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Fomin525
Ответ Romeo Yankovich
ему всё равно. вчера почти получил неплохую должность в Газпроме, не получилось. будет рядовым клерком там
это он тебе сказал сам во сне?
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Ярик01
Если подозрение в том, что бабки взял или заставили админресурсом судить правильно, что нужно проверить на детекторе лжи, может скажешь и кто ему их дал?
Или на судье тема заканчивается?
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Alestern
Да, последовательности никакой нет. Двойные стандарты. Особенно эти двойные стандарты очень заметны в пользу зенита.
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Romeo Yankovich
ему всё равно. вчера почти получил неплохую должность в Газпроме, не получилось. будет рядовым клерком там
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