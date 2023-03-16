«Такой судья не имеет морального права дальше работать в РПЛ». Член совета директоров «Динамо» о Кукуляке

Член совета директоров «Динамо» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Зенита».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от . Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

ЭСК РФС решил, что арбитр ошибочно не изменил своего решения после ВАР. Кукуляк временно отстранен от работы.

«То, что мы видели с пенальти на Тюкавине – это безобразие.

Много судейских ошибок весной? Есть два типа ошибок, которые настораживают. Первое – это когда нет последовательности в судейских решениях, а то, что мы видели, это то, что стоит за скобками, и это не то, что пугает. Это просто безобразие.

Не судить Кукуляку до конца сезона? Компетентные органы должны разбираться в мотивах принятия его решения и его отстранении от судейства. Имеет ли моральное право такой судья дальше судить в ? Я считаю, что нет.

Будет ли «Динамо» требовать пройти судей на будущих матчах детектор лжи? Есть вещи более, а есть менее очевидные. Когда рефери вызывают к ВАР, проходит пять минут, он ищет какие-то у себя в голове оправдания для того, чтобы не назначить пенальти, который очевиден.

Дальше к нему приходит осознание того, что он может это объяснить, поэтому он и не назначает. Такого не может быть в нашем футболе.

Проверить Кукуляка на детекторе лжи? Не думаю, что имеет смысл что-то требовать. Не «Динамо» должно требовать, а сама ситуация требует, чтобы его и проверили и приняли соответствующие меры», – сказал Дмитрий Гафин.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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