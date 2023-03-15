Форзарезор: «Я абсолютно за то, что 2D не отпускают игроков в сборную МФЛ. Никому нафиг не упало тратить время и здоровье, чтобы отстаивать честь медийной лиги»

высказался о сборной .

«Если мы берем команды «Амкал» и 2Drots, то я вообще не понимаю, зачем ребятам оттуда идти в сборную, чтобы играть против команд РПЛ, если они могут сыграть против них в своих клубах. Зачем для этого идти в чей-то коммерческий проект?

Никому нафиг не упало тратить свою время и здоровье, чтобы отстаивать честь медийной лиги. Для меня это фарс. А кто-то в комментариях ставит знак равно между сборной МФЛ и сборной страны.

Я абсолютно за то, что 2Drots не отпускают своих игроков в сборную. Это ваши кадры и отпускать их куда-то для удовлетворения чужих потребностей. Зачем это делать бесплатно?» – сказал хавбек «Амкала».

Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на «ВЭБ Арене». Билеты скоро поступят в продажу