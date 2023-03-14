Форзарезор: «Надо выигрывать все, что выигрывали 2Drots. Нет другого варианта»

Форзарезор считает, что «Амкал» в этом году должен выиграть все трофеи.

«Нет другого варианта. Нужно просто выигрывать МКС, выигрывать МФЛ. И тогда аргумент на тему «лидеров рынка» будет уместен.

Нужно просто выигрывать все, что выигрывали 2Drots. «Амкал» сейчас потерял 8 из 9 своих жизней – права на ошибку больше нет. Если эта ошибка будет допущена, то аудитория будет иметь полное право поливать «Амкал» говном», – заявил хавбек «Амкала».