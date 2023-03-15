Форзарезор о Гендузи: «Он не будет интересен за пределами «Денег». Кто будет за ним следить в «Титане» и почему? Это мой открытый вопрос»

прокомментировал переход Гендузи в «Титан» и его презентацию в новом клубе.

«Гендузи, по моему мнению, не будет интересен за пределами ФК «Денег». Сейчас он будет играть в « ». Кто там будет за ним следить и почему? Это мой открытый вопрос.

Кто-то реально считает, что его презентация была офигенная? У меня впечатления, что она какая-то шедевральная вообще не сложилось», – сказал нападающий «Амкала».

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