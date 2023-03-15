Станос о презентации Гендузи: «Кринжа навалили, но говорят, что это продакшен сильный. Возможно, им просто сказали, что так будет прикольно»

Президент «Денег» Станос отреагировал на презентацию экс-хавбека команды Гендузи в « ».

В видеоролике Геннадий сказал фразу: «Я играю не за деньги, я играю за эмблему». Это отсылка к футбольной команде «Деньги».

«Кринжа навалили, но говорят, что это продакшен сильный. Возможно, им просто сказали, что так надо, так будет прикольно. В целом, он все правильно сказал: он за эмблему, не за деньги. Побольше бы таких.

Мы поговорили с Зуевым (Александр Зуев, президент «Титана» – прим. Sports.ru). У меня был простой вопрос: «Зачем мы в личке общаемся определенным образом, а потом в постах мы общаемся другим образом?» Потому что он крутой титан?

Есть определенный диалог с человеком наедине, я хочу, чтобы этого диалога придерживались люди, когда они в медиа. Диалог в основном был об этом, про Гендузи мы даже не общались. Я еще раз повторю, к «Титану» вопросов быть не может.

У меня нет жалоб на «Титан», что у них много денег и так нечестно. До этого честно было? У всех равное количество бюджета было? До этого 2Drots приходил и косой полсостава забирал, мог себе позволить.

К этому никогда не может быть претензий, в большом футболе тоже есть игроки, которые покупают другие команды. Да, есть игроки, которых не покупают, потому что эмблема для них что-то значит, как Гендузи, например (Станос говорит с иронией).

Вот он за «Титан», а не за « », поэтому хороших людей тоже много, порядочных, которые не за деньги», – сказал Станос.

«Я играю не за деньги, я играю за эмблему». «Титан» презентовал Гендузи

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