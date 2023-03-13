Полузащитник «Титана» Бирюков: «Жаль, что «Амкал» жаловался на проблему кадров, набрав при этом 2 состава под Кубок России»

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Полузащитник «Титана» Кирилл Бирюков остался недоволен «Амкалом» после товарищеского матча.

«Ну что друзья, все уже посмотрели наш матч товарищеский с «Амкалом», где они еле ноги уволокли? Что могу сказать, команда, прошедшая сборы. Команда, которая обычно провоцирует в этой игре ничего не показала. Может быть им сил придает то, что они провоцируют, и поэтому у них так складываются концовки игр? Не знаю. По-моему, неплохо для начала обыграть «Броуков» и вничеечку с «Амкалом».

Мнение, что у «Титана» много денег? Во-первых, поверьте, у «Амкала» – не меньше.

Во-вторых, на сборах «Титан» не был, но почему-то перебегал и переигрывал старичков. Жаль, что «Амкал» жаловался на проблему кадров, набрав при этом 2 состава под Кубок России.

И, конечно, жаль, что Форза так и не вышел и не оформил юбилейный матч.

Вообще тяжело было кого-то выделить, кроме Прокопа. Заметно, что он еще «на болгарском багаже».

От игры ожидал большего, если честно», – сказал полузащитник «Титана».

Товарищеский матч «Амкал» – «Титан» (2:2) состоялся 9 марта. Прямой трансляции не было. Вышли обзоры на ютуб-каналах команд.

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