Гендузи о переходе в «Титан»: «Отношение руководства «Денег» я понял по прощальному посту»

Гендузи объяснил решение перейти из ФК «Деньги» в « ».

«Не ожидал такого ажиотажа, но пора сказать пару слов.

Меня кикнули из чата, не дав сказать последнее слово. Так решила сама команда на голосовании. Но я знаю, что есть те, кому важно услышать последнее слово от меня. Этот текст для вас.

Хочу сказать спасибо людям, с которыми я отбирался в команду. Точно так же я благодарен людям, которые пришли к нам на МКС и МФЛ. Я думаю, что полуфинал в Краснодаре, – это общая заслуга всех этих людей. Без них не было бы того вайба, тех эмоций, той мотивации, которые позволяли нам отдавать все силы на футбольном поле. Я был рад быть частью такой команды. Спасибо всем вам! Я останусь для вас все тем же Геной, которого вы знаете.

По шумихе, которая поднялась. Нет смысла спорить и искать, кто прав. У каждого своя правда, каждый смотрит на ситуацию со своей стороны. В данный момент отношение клуба и руководства я понял по прощальному посту.

Я в свою очередь скажу, что выбор был настолько тяжелым, что я долго общался с родным братом, которого я люблю безгранично сильно и всегда старюсь его слушать и принимать любые советы. К чему я это? Мне нужен был совет от человека, который для меня важнее жизни, я его услышал, подумал, принял решение. Кто-то его смог принять, кто-то нет, это уже ваше дело. Нет правильного выбора, ты либо будешь последним человеком для команды, либо будешь человеком, который думает обо всех, но не о себе. Но самое главное – ты трушный, ты сдержал слово, и все равно, что по отношению к тебе слово не сдерживают.

Закончить хотел бы тем, что я безумно благодарен ФК « »! Для меня это история закончилась, но она останется одной из самых теплых и крутых в моей жизни. Именно эта команда вернула мне огонь в глазах! Я благодарен всем, начиная от президента и до каждого игрока. Команда сделала многое для меня, но я считаю, что отработал это сполна, тратя свои силы, время, и здоровье!» – написал защитник.