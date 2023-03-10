Хачатурян о презентации Гендузи: «Титан», конечно, изящно самоубивается»

Артем Хачатурнян отреагировал на презентацию Гендузи в «Титане».

«Титан», конечно, изящно самоубивается.

Сейчас Титанович накатает очередную телегу, где будет доказывать несмышленым папуасам, что мятая футболка это не баг, а фича. 15 тысяч специально отобранных филиппинских женщин мяли ее круглые сутки, не смыкая очей, чтобы добиться эффекта использования.

Босс клуба благодаря своей инфернальной интуиции и аналитическому интеллекту в точности предсказал реакцию аудитории, чтобы добиться своей главной цели – новой волны хейта и 10 тысяч просмотров.

Все это напоминает старый анекдот, когда недовольный сосед говорит ночью мужику в плацкарте:

– Мужчина, мужчина, проснитесь, вы обосрались!

– Кто вам сказал, что я сплю?!», – написал советник медиафутбольных клубов по трансферам.

«Я играю не за деньги, я играю за эмблему». «Титан» презентовал Гендузи