Нечай о презентации Гендузи в «Титане»: «Порог стеба перескочили»

Артем Нечаев отреагировал на презентацию Гендузи в качестве игрока «Титана».

«Фраза про деньги и эмблему неприятная, как по мне. Мне кажется, что порог стеба перескочили.

Про утюг пофигу, мне уютно быть в неглаженной одежде и видеть людей в неглаженной одежде и с грязной обувью. Так более жизненно. Вряд ли, конечно, «Титан» и Зуев закладывали такую мысль.

Мне непонятно, нафига такие презы выкладывать в ютуб. Это же чисто формат внутренних соцсетей, рилсов, шортсов, тиктоков. Они просто гробят свой канал такими видео.

Но самое главное. Я просто мечтаю на законодательном уровне запретить, чтобы футболисты вот так орали в камеру на фотосессиях и на видео. Это просто ужасающая банальщина и моветон. Если бы я был медиа «Луч», то сделал бы подборку всех медиафутболистов, которые кричат вот так в камеру. Набралось бы 500 фоток.

Это настолько устарело и достало, как когда-то, люди говорили «сыыыыыыр» при фотографировании, или cheeeeese. И в какой-то момент, из-за усталости из-за этого сыра в кадре, все просто стали говорить все подряд, лишь бы не сыр.

В Испании, кстати, кричат «Луиииис».

«Я играю не за деньги, я играю за эмблему». «Титан» презентовал Гендузи