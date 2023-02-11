Прокоп об уходе из «Ботева»: «Эмоционально я не смог. Это не футбольные причины, 100%»

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив Амкал Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Прокоп раскрыл причины ухода из болгарского «Ботева».

В начале этой недели 20-летний полузащитник расторг контракт с клубом из Пловдива, а сегодня стало известно о его возвращении в «Амкал».

– Я ушел не по футбольным причинам, это 100%. Мне казалось, что я вытягиваю уровень.

После новогоднего отпуска я приступил к тренировкам, работал в обычном режиме, а ко мне подходят люди в клубе: «Вау, нифига себе».

Но начался период, когда я уже искусственно начал доставать из себя эмоции.

– Мы можем называть причиной твоего ухода из «Ботева» одиночество?

– По-другому и не скажешь. В «Амкале» я мог загрузиться на тренировке, а с друзьями потом разгрузиться. И на следующей тренировке мне уже легче.

В «Ботеве» это накапливалось с каждой тренировкой. Первое время это сказывалось только в быту, но когда это начало проявляться и на поле, я начал понимать, что не могу показывать свою игру. Эмоционально я не смог, – признался Прокоп.

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12 комментариев

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fenix08@mail.ru
Ответ sp.msk.86
Детский сад))
позорище да и только!
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Shuller18
Такое впечатление, будто бы это изначально был пиар ход, и никто в здравом уме Прокопа как профессионального игрока не рассматривал
+1
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+1
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Сибирский литовец
Прокоп Ботева
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Rinat Khudayberdin
одиночество - сволочь!!!
+2
0
+2
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Wayne Gretzky 99
Ну да, ну да. Еще вчера в ЛЧ играл, а тут Болгария какая-то! Конечно эмоций нет и мотивации.
+2
0
+2
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AuroraBorealis
Ответ Spaten
«100 % одиночества». Габриэль Гарсия Маркес
👍
+1
0
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Balt
Ну так всё что он описал и называется тем чем и является - не потянул профессиональный уровень. Психологически в первую очередь.
+4
0
+4
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Фут.Боль
А ко мне подходят люди в клубе и говорят: «Вау, ни ### себе». Это, кстати, я их научил, да.
+6
0
+6
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Spaten
«100 % одиночества». Габриэль Гарсия Маркес
+6
0
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Бродяга-симпатяга
Где то улыбнулся Андрей Сергеевич
+13
0
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sp.msk.86
Детский сад))
+44
-2
+42
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Егор Крид58
не потянул уровень Ботева, а сейчас нам тут заливает)))
+37
-4
+33
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