Прокоп об уходе из «Ботева»: «Эмоционально я не смог. Это не футбольные причины, 100%»

Прокоп раскрыл причины ухода из болгарского «Ботева».

В начале этой недели 20-летний полузащитник расторг контракт с клубом из Пловдива, а сегодня стало известно о его возвращении в «Амкал».

– Я ушел не по футбольным причинам, это 100%. Мне казалось, что я вытягиваю уровень.

После новогоднего отпуска я приступил к тренировкам, работал в обычном режиме, а ко мне подходят люди в клубе: «Вау, нифига себе».

Но начался период, когда я уже искусственно начал доставать из себя эмоции.

– Мы можем называть причиной твоего ухода из «Ботева» одиночество?

– По-другому и не скажешь. В «Амкале» я мог загрузиться на тренировке, а с друзьями потом разгрузиться. И на следующей тренировке мне уже легче.

В «Ботеве» это накапливалось с каждой тренировкой. Первое время это сказывалось только в быту, но когда это начало проявляться и на поле, я начал понимать, что не могу показывать свою игру. Эмоционально я не смог, – признался .