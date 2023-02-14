«Кокорин советовал пойти к психологу, найти девушку. А я даже друга не смог найти». Прокоп о совете Александра

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив Арис Лимасол Александр Кокорин Амкал Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Хавбек «Амкала» Прокоп рассказал о том, что разговаривал с Александром Кокориным и просил у него совета.

Полузащитник покинул болгарский «Ботев» менее чем через 4 месяца, объяснив, что не справился эмоционально.

– По-футбольному были к тебе вопросы?

– Нет, по-футбольному не было.

– Т.е. ты не чувствовал, что тебе тяжело?

– Естественно, что у меня не было гарантии основного состава. Но я в Дубае встречался с друзьями, после отпуска приехал в очень хорошей форме, потому что был эмоционально готов – на фоне этого выдавал хорошие игры. А когда все было в Болгарии – это уже на тренировках сказывалось. Где-то я был эмоционально не готов – это все переходило на поле.

Когда весь быт вне футбола в порядке – то и на футбольном поле все будет в порядке. А так, в какой-то момент уже и на поле стало так себе.

– Тебе не кажется, что этой историей ты себе закрыл профессиональную карьеру?

– Я готов к этому, я все понимал. Я советовался с Сашей Кокориным неделю назад. Не понимал, у кого мне спросить совета, а этот человек напрямую связан с футболом. Возможно, у него были похожие ситуации. Объяснил ему всю ситуацию – он мне ответил, что так бы не сделал. Сказал, что нанял бы психолога, посоветовал найти девушку. Но как я найду там девушку? Проще друга найти, а я и этого не смог сделать, – сказал Прокоп.

Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него

Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев

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35 комментариев

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Артур Ганненко
"Этот человек напрямую связан с футболом"🤣🤣🤣
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ChefJhonnyMorgan
Ну с Прокопом все понятно в принципе
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Hennady
Проще дзюбить
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Zatvornick
Смех смехом. Но психолога найти легче чем "друга" или "девушку". И полезнее. Этот совет от Кокорина был хорош.
Психолог начнёт не спеша вправлять мозги, а затем шаг за шагом уже и поиск друга или девушки превратится из необходимости в творческий процесс.
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mevlut
Прокоп какой то хлюпик, слабый, да и не шибко умный, раз решил просить совета у Коко
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LaffyTaffy
Ответ deecder
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
ЖБ есть на сегодня?
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Айвенго
Человек денег попросил, а не совета.
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LaffyTaffy
Клоун этот Прокоп, эмоционально выгорел за 4 месяца 🤡
Без родительской сиськи тяжело видимо живется))
Какая же молодежь сейчас чувствительная
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Glukinho
Ответ Marcus-light
Какой ему профессиональный футбол, если он за 4 месяца эмоционально выдохся? У меня знакомые хрен знает чем в Казахстане и Турции после мобилизации занимаются, и то всё ещё полны мотивации построить карьеру. А тут на контракте загрустил
Это они тебе говорят, что полны, чтобы ты не думал, что они слабаки.
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Алексей Александрович
Проше найти друга 🤣🤣🤣 ему такой же сладкий нужен одним словом медиафутбол
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KMR
Друга найти...)))
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deecder
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Diablosax
Так, с этим парнем всё ясно.
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Shadow1882
Вся новость сплошная смехопанорама
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Сибирский литовец
Что -то много прокопов стало , и в Болгарии и в НХЛ .
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Lev Kondratchik
Ответ Константин Кв
Так у Кокорина такая школа жизни за плечами. Можно сказать — университет!
магистратуру закончил)
+1
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гилберт
Ответ Константин Кв
Так у Кокорина такая школа жизни за плечами. Можно сказать — университет!
Кокоре погремуха нужна новая, Саня ректор.
+2
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андрэ
странный совет, точно у Кокорина??? потому что Кокорин которого мы знаем рекомендовал бы присесть в тюрьму
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Матвей Суицидин
Знаем мы эти знаменитые кокоринские советы.
Прокоп - Сань, не справляюсь психологически, играть не могу.
Кокорин - Посидеть тебе нужно Прокопушка, стул есть под рукой?
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Алексей Ненахов
Столько лет полировал лаку Фиорентины , мог бы и поддерживать Прокопа
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Вячеслав Сенченко
Если опустить все детали относительно жизненных решений и полемики Александра, то получается довольно таки устойчивый психологически персонаж 😁
не смотря на все невзгоды продолжает играть , хотя жизь то помотала.Щас в Фиорентину обратно вернут лучшего бомбардира Кипра , что вы тогда скажете , скейтеры?
+3
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Константин Кв
Ответ Зизуха
Просил совета у Кокорина )))
Так у Кокорина такая школа жизни за плечами. Можно сказать — университет!
+7
0
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superbro
Ответ Зизуха
Просил совета у Кокорина )))
Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти»
+33
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Dmitry Stepanov
Прокоп, Мудрик, Кавалло, Мостовой, единственный гей-катарец, Янкто - ради них я захожу на Спортс
вы забыли про депутатов 🤭😂
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Руслан Узденов
Становится мерзко, когда эти футболкой, живя в комфортных условиях начинают ныть, что морально выгорают.
Ты поезжай в Бангладеш работать на стройку вахтой, посмотрю на тебя.
+6
-2
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