«Кокорин советовал пойти к психологу, найти девушку. А я даже друга не смог найти». Прокоп о совете Александра
Хавбек «Амкала» Прокоп рассказал о том, что разговаривал с Александром Кокориным и просил у него совета.
Полузащитник покинул болгарский «Ботев» менее чем через 4 месяца, объяснив, что не справился эмоционально.
– По-футбольному были к тебе вопросы?
– Нет, по-футбольному не было.
– Т.е. ты не чувствовал, что тебе тяжело?
– Естественно, что у меня не было гарантии основного состава. Но я в Дубае встречался с друзьями, после отпуска приехал в очень хорошей форме, потому что был эмоционально готов – на фоне этого выдавал хорошие игры. А когда все было в Болгарии – это уже на тренировках сказывалось. Где-то я был эмоционально не готов – это все переходило на поле.
Когда весь быт вне футбола в порядке – то и на футбольном поле все будет в порядке. А так, в какой-то момент уже и на поле стало так себе.
– Тебе не кажется, что этой историей ты себе закрыл профессиональную карьеру?
– Я готов к этому, я все понимал. Я советовался с Сашей Кокориным неделю назад. Не понимал, у кого мне спросить совета, а этот человек напрямую связан с футболом. Возможно, у него были похожие ситуации. Объяснил ему всю ситуацию – он мне ответил, что так бы не сделал. Сказал, что нанял бы психолога, посоветовал найти девушку. Но как я найду там девушку? Проще друга найти, а я и этого не смог сделать, – сказал Прокоп.
Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него
Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев
Психолог начнёт не спеша вправлять мозги, а затем шаг за шагом уже и поиск друга или девушки превратится из необходимости в творческий процесс.
Без родительской сиськи тяжело видимо живется))
Какая же молодежь сейчас чувствительная
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Прокоп - Сань, не справляюсь психологически, играть не могу.
Кокорин - Посидеть тебе нужно Прокопушка, стул есть под рукой?
не смотря на все невзгоды продолжает играть , хотя жизь то помотала.Щас в Фиорентину обратно вернут лучшего бомбардира Кипра , что вы тогда скажете , скейтеры?
Ты поезжай в Бангладеш работать на стройку вахтой, посмотрю на тебя.