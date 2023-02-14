«Кокорин советовал пойти к психологу, найти девушку. А я даже друга не смог найти». Прокоп о совете Александра

Хавбек «Амкала» Прокоп рассказал о том, что разговаривал с Александром Кокориным и просил у него совета.

Полузащитник покинул болгарский «Ботев» менее чем через 4 месяца, объяснив, что не справился эмоционально.

– По-футбольному были к тебе вопросы?

– Нет, по-футбольному не было.

– Т.е. ты не чувствовал, что тебе тяжело?

– Естественно, что у меня не было гарантии основного состава. Но я в Дубае встречался с друзьями, после отпуска приехал в очень хорошей форме, потому что был эмоционально готов – на фоне этого выдавал хорошие игры. А когда все было в Болгарии – это уже на тренировках сказывалось. Где-то я был эмоционально не готов – это все переходило на поле.

Когда весь быт вне футбола в порядке – то и на футбольном поле все будет в порядке. А так, в какой-то момент уже и на поле стало так себе.

– Тебе не кажется, что этой историей ты себе закрыл профессиональную карьеру?

– Я готов к этому, я все понимал. Я советовался с Сашей Кокориным неделю назад. Не понимал, у кого мне спросить совета, а этот человек напрямую связан с футболом. Возможно, у него были похожие ситуации. Объяснил ему всю ситуацию – он мне ответил, что так бы не сделал. Сказал, что нанял бы психолога, посоветовал найти девушку. Но как я найду там девушку? Проще друга найти, а я и этого не смог сделать, – сказал Прокоп.

Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него

Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев