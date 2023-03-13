Дьяков о зарплате в сборной Медиалиги: «Какая вам разница, вам пять рублей дадут или десять?»

Виталий Дьяков считает споры о зарплате в сборной Медиалиги несерьезными.

«Когда команда собирается играть и просто люди пришли, раз потренировались. А потом такие «Не, мы не пойдем. Нам нужны особые условия».

Какая вам разница, вам пять рублей дадут или десять? Ваша жизнь от этого изменится? Я думаю, нет.

Хотите, вообще не приходите. Там настолько смешные суммы, что у меня даже дар речи пропадает.

Я денег в своей жизни заработал достаточно, и поэтому те суммы, которые называются в сборной Медиалиги – это несерьезно для меня», – сказал защитник «БроукБойз».