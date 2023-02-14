Прокоп о приглашении из клуба РПЛ: «Нет никаких гарантий, просто на просмотр»

Хавбек «Амкала» Прокоп рассказал, что после ухода из «Ботева» ему поступило предложение от клуба РПЛ о прохождении просмотра.

– У тебя было предложение из России уже после «Ботева»?

– Да, но я сказал, что мне сейчас надо переехать в Москву, перевезти вещи – встретиться и поговорить уже после. И я понимаю, что в это трансферное окно я, возможно, уже не успею и надо готовиться к лету. Но в России все может быть по-другому.

– То есть для тебя эта дверь еще не закрыта? Мне кажется, что ты в медийке уже звезда, а там – непонятно. И, возможно, ты побоялся пропустить этот момент – а вдруг и там не выйдет, и здесь я упущу свой звездный час.

– Ну, наверное, самое сложное было для меня, что я начал профессиональную карьеру за границей. Мне кажется, если бы я начал в России, то было бы попроще потом.

– Какой ты главный вывод для себя сделал?

– У меня нет какого-то негатива к профессиональному футболу. Это больше, наверное, у профессионального футбола сейчас негатив ко мне. Я не исключаю вероятности своего возвращения.

– А тебя зовет клуб какого уровня? ФНЛ? РПЛ?

– Ну, у них есть вторая команда, основная команда. Но, да, РПЛ. Но нет никаких гарантий, просто на просмотр, – сказал Прокоп.

Профессиональный футбол – унылое говно. Прокоп слишком хорош для него