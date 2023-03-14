Медиалига представила формат 3-го сезона: 4 группы, 6 туров и стыки за плей-офф

Николай Осипов рассказал о формате третьего сезона Winline Медиалиги.

В сезоне будет 16 команд, разделенных на четыре группы. Жеребьевка групп пройдет с сеяными командами.

Групповой этап пройдет в шесть туров: три матча в своей группе и три матча с командами из других групп. Сезон стартует в конце апреля.

Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, команды со вторых и третьих мест сыграют в стыковых матчах.

Также каждая команда из первой корзины проведет по одному матчу в группе на большом стадионе. Возможные варианты: Москва, Краснодар, Нижний Новгород и Казань.

Известны 14 из 16 участников 3-го сезона Winline Медиалиги. 2Drots, «Амкал», «Титан» и «Матч ТВ» сыграют на турнире