«Эгриси» объявил об участии в третьем сезоне Winline МФЛ.

Клуб выпустил презентационный ролик с Николаем Осиповым в главной роли.

Команда вдохновилась видеоигрой The Last of Us.

В этом году по мотивам игры в этом году выпущен сериал.

Фото: скриншоты видео телеграм-канала «Митяй | американо для Васи»