Кир Воробьев о формате МФЛ-3: «Четыре группы по четыре команды»

Кир Воробьев рассказал в каком формате пройдет третий сезон WInline Медиалиги.

– Насколько я знаю, ты один из тех людей, кто занимается разработкой регламента. Есть понимание, что будет 16 команд, но нет понимания в каком формате это будет.

– Мы в начале января встретились с Колей [Осиповым], он говорит: «Либо 12, либо 14 команд».

Я знаю, что он на американские виды спорта наяривает невероятно. И сам я считаю, что американские виды спорта – это прикольная тема. Я ему говорю: «В американском футболе есть дивизионы, где играют друг с другом, а еще рандомно выбираются соперники из другой конференции. Давай то же самое сделаем в Медиалиге, 16 команд по 4 группы.

Вроде как ему понравилось, потому что американские виды спорта. Я так понимаю, он взял мою идею за основу и ее раскручивает. Собрал команды, которые ему интересны, будет что-то подобное делать там.

– Будет 4 группы, в каждой группе по 4 команды?

– Ты сейчас все проспойлеришь, а может они хотели анонс ######## сделать.

Давай скажу, что есть четыре группы по четыре команды. А вот как они будут играть друг с другом – следите за обновлениями. По моему, должно получиться классно. Элемент рандома, часть не поймет, кто, как, с кем играет, но это нормально, – сказал Воробьев.