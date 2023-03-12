Безлихотнов о Reality в МФЛ-3: «Фил говорил нам, что у него острые отношения сейчас с Осиповым, поэтому, возможно, не попадем в третий сезон»

Никита Безлихотнов высказался о будущем .

– Летом 2022-го ты играл с Reality в финале МКС. Это самый важный матч в твоей карьере?

– Думаю, нет. Но все равно очень интересный опыт и в спортивном, и в медийном плане. В топ-5 войдет.

– Тебе или твоим одноклубникам прилетали предложения после победы Reality?

– Парням прилетали, да. Думаю, если из профессионального футбола смотрят за кем-то, то, скорее за молодыми ребятами. Да и нет смысла в моем возрасте пыхтеть где-то в Первой или Второй лиге, разъезжать по всей стране и получать копейки. Лучше я в Москве буду дома, со своей семьей, и зарабатывать примерно такие же деньги.

– Как тогда выглядело будущее Reality?

– Очень перспективно. Думаю, так выглядит и сейчас, просто определенные сложности со спонсорами. Все равно, это непрофессиональный клуб: у многих своя работа, нет лишнего времени на футбол.

А надо каждый день тренироваться, на сборы ездить. Но Фил (Кострубов, президент Reality – прим. Sports.ru) в этом плане очень старается: у нас должны были быть сборы в Турции, он сейчас ищет спонсора. Возможно, еще получится поехать.

– Есть серьезная вероятность, что Reality не попадет в третий сезон. Как думаешь, если это случится, клуб продолжит существование?

– Не знаю. Ведь есть еще вероятность, что Reality попадет в Кубок России. Фил говорил нам, что у него острые отношения сейчас с , поэтому, возможно, не попадем в третий сезон.

Но мы точно будем на МКС играть. Пока думаю, что эта история не закроется. Главное, чтобы сейчас спонсора нашли, – рассказал Безлихотнов в интервью Sports.ru.

«Прислали документы: «Ты теперь работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол