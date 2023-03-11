Безлихотнов о переходе в «Кызыл-Жар» в 2020-м: «Прислали документы: «Ты теперь ты работаешь на заводе»

Никита Безлихотнов рассказал, как ездил играть в казахстанский «Кызыл-Жар».

– В 2020-м ты уехал в казахстанский «Кызыл-Жар» и спустя месяц вернулся. Что это было?

– Ты не представляешь, какой это был ужас.

Я в то время с «Армавиром» расстался. Затем началась пандемия и я сделал небольшую паузу. Позвонили агенты, предложили Казахстан. Вроде нормальные условия, на полгода планировал поехать, посмотреть. А границы закрылись, нормально туда не попадешь. Через границу в Казахстан пускали, только если ты медик или рабочий. Мне прислали новые документы, сказали выучить, что я вообще не футболист, а еду в Казахстан работать инженером на заводе. Я несколько дней учил эти документы, потому что на границе всегда спрашивали про это на контроле.

А из-за пандемии на самолете нельзя, единственный вариант – пешком переходить границу. Поэтому я летел до Омска, там меня встречали, я на машине ехал до границы с Казахстаном. Потом на транспорте нельзя было, я шел пешком километра три, со всеми вещами. Ночь, степь какая-то, еще и дождь полил. Уже тогда задумался, стоит ли туда ехать.

В итоге, прошел границу, там меня встретили, поселили. Гостиница просто адская: как я понял, она раньше борделем была. Уже все, еду на базу, агент мне говорит: «Не переживай, платят вовремя, никаких задержек». Приезжаю, на тренировке спрашиваю у русских ребят, нет ли задержек – отвечают, что уже три месяца не платят. А с премиальными президент сам решает, когда платить, а когда нет. И за первый месяц мне, кстати, так и не заплатили, – сказал Безлихотнов в интервью Sports.ru.

Сейчас Никита Безлихотнов выступает за медиафутбольный клуб Reality.

«Прислали документы: «Ты теперь ты работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол