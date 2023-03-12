Безлихотнов о Григоряне: «Мне пацаны рассказывали, что он странноватый. Сидим как-то на разборе, чуть закусились. Он мне говорит: «Думаешь, ты ######## игрок? Выходи, я закончил с тобой»

Теги Первая лига СКА Хабаровск Александр Григорян Никита Безлихотнов Winline Медиалига Reality Матч ТВ Медиафутбол

Никита Безлихотнов вспомнил о конфликте с Александром Григоряном.

Они пересекались в сезоне 2015/16 в «СКА Хабаровск».

– У тебя еще конфликт с ним был?

– Да, я тогда разорвал контракт из-за него.

– С чего все началось?

– Началось все со сборов на Кипре, там Кубок ФНЛ проводился. Мне пацаны рассказывали, что Григорян странноватый. Теорию перед каждой игрой по-разному объясняет. Я говорю, что не понимаю, и он мне начинает предъявлять: в этом моменте нужно было обыгрывать, а не подавать. В следующей игре я обыгрываю, он мне показывает этот момент и говорит, что нужно было подавать.

Сидим как-то на разборе, опять чуть закусились. И он мне говорит: «Думаешь, ты такой ######## (крутой) игрок? Все давай, выходи, я закончил с тобой». На этих сборах он меня зачехлил и вообще запретил появляться с командой, тренироваться. Я все это время даже в столовую ходил отдельно, ничего не делал.

– Помирились?

– Агент, руководство начали выяснять в чем дело. Спустя какое-то время встретились, он предложил поступить по-мужски и забыть все обиды. Я согласился, мы пожали руки.

Возобновляется сезон. Мы играем с дублем «Спартака», он ко мне подходит и говорит: «Все, Никит, готовься, ты в старте, но на 25-й минуте я тебя меняю». Он любит мотивировать так, поэтому я особого значения не придал. Играем, я неплохо выгляжу, вдруг на 25-й минуте – замена. Я не понимаю, как перед матчем можно сказать человеку, что поменяешь его в середине первого тайма.

На следующую игру Григорян оставил меня в запасе, но выпустил во втором тайме: я хорошо вошел, отдал голевую, мы выиграли 1:0. Потом опять: выхожу в старте, а на 44-й минуте меняют. Я вскипел, не пожал ему руку после замены. Даже в раздевалке чуть зацепились, но нас разняли.

Я хотел разорвать контракт, но в руководстве сказали, что все решат, и предложили подождать, – рассказал Безлихотнов в интервью Sports.ru.

Сейчас Никита Безлихотнов выступает за медиафутбольный клуб Reality, а Григорян – главный тренер ФК «Матч ТВ».

«Прислали документы: «Ты теперь работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол

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7 комментариев

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UseR
Жаба с гадюкой
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Александр Зубков
Сказал заменит и заменил. Какие вопросы у Безлимитного?
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Pok_Toholo
Теперь неплохо было бы узнать и мнение Григоряна. А то мало ли как Безлихотнов осветил ситуацию
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korobokchekhova
Ну вот такой он мотиватор))
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Тиджани Бабангида
Поведение Григоряна довольно экстравагантное. Это было ясно и до интервью Безлихотнова. Теперь добавились новые странности
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Никому_никабельный
Григорян и матч тв просто созданы друг для друга. Успехов!
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Severfan
какой-то туповатый этот Никитка. правильно Григорян с ним поступал
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