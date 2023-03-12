«Мне не нравится, что некоторые смешно смотрятся. Выходит парень, который в ЛФЛ и КФК гонял, и ведет себя так, будто Лигу чемпионов выигрывал». Безлихотнов о Медиалиге

Никита Безлихотнов вспомнил о первых эмоциях, когда попал в медиафутбол.

– Вспомни первое впечатление от медиафутбола.

– Я сначала ничего о нем не знал, мне только рассказывали. Но в первом сезоне [МФЛ] футболистов было мало, еще играли медийные, поэтому говорили, что уровень слабоватый.

Ко второму сезону заиграло много футболистов хороших: и тех, кто закончил, и тех, кто просто поддерживает форму. Думаю, как раз из-за этого и ввели лимит на профиков.

А так, нормальный уровень: половина ребят из Первой или Второй лиги, много знакомых встретил.

– Что тебе не нравится в ?

– Много лишних слов, движений. Понятно, надо что-то показать, чтобы тебя заметили. Все-таки, медийная лига.

Но не нравится, что некоторые очень смешно смотрятся, например, из тех же 2Drots и «Амкала». Особенно, когда ты поиграл и можешь с чем-то сравнивать.

Выходит парень, который в ЛФЛ и КФК гонял, и ведет себя так, будто Лигу чемпионов выигрывал. Смотришь и просто смеяться хочется, – рассказал Безлихотнов в интервью Sports.ru.

Сейчас Никита Безлихотнов выступает за медиафутбольный клуб .

«Прислали документы: «Ты теперь работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол