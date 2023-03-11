«Прилетаю в Хабаровск, меня везут на стадион. Говорят: «Готовься, ты в старте». Безлихотнов вспомнил переход в «СКА-Хабаровск»

Никита Безлихотнов вспомнил, как дебютировал за «СКА-Хабаровск».

«Был последний день заявки, я только приехал домой [с просмотра в «Рубине»]. И вдруг набирает Григорян, который возглавил «СКА-Хабаровск»: «Никита, погнали в Первую лигу, в Хабару! Ты #######, как ты у меня заиграешь! Давай к нам! Ты с семьей? Приезжай с семьей, город шикарный, замечательный, стадион – топ просто». Я сказал, что подумаю. Он мне еще два раза позвонил – я согласился, потому что очень хотел играть, врубил юношеский максимализм.

Все, я разорвал контракт с «Уфой», лечу в Хабаровск. 7 часов в самолете, прилетаю, меня встречают и везут на стадион. Я ничего не понимаю, спрашиваю: «Куда мы едем?» – «Да в раздевалку, сегодня игра ведь». Я просто в шоке: несколько дней не тренировался, уставший после самолета, ноги ватные.

Приезжаю, захожу в раздевалку, передо мной выходит парень – его ради меня из заявки убрали. До игры час, подходит Григорян: «Давай готовься, ты в старте». – «Какой «в старте»? Я же вообще не готов». – «Да давай, так лучше. Я знаю, как тебя пристроить. Давай, давай, разминайся».

Я упросил хотя бы не в старте начинать. А я еще здороваюсь с пацанами, знакомлюсь, мне неудобно – из-за меня только что парня убрали. Во втором тайме разминаюсь, он меня выпускает нападающим, говорит, мол, давай, сейчас выйдешь и забьешь. А я вообще никогда нападающим не играл, бегаю и просто в космосе нахожусь – еще ведь разница во времени сумасшедшая. Тот матч мы проиграли 0:2. Я потом встретил Григоряна на улице, а он мне говорит: «Ну что, понял, в какую ты жопу попал?», – рассказал Безлихотнов в интервью Sports.ru.

Сейчас Никита Безлихотнов выступает за медиафутбольный клуб Reality.

«Прислали документы: «Ты теперь ты работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол