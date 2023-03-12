Защитник Reality Грек находится на просмотре в ФК «10». Он сыграл в товарищеском матче с «Деньгами»
Защитник Reality Максим Грек находится на просмотре в ФК «10».
Сегодня он сыграл за команду Дорохова и Мусагалиева в товарищеском матче против ФК «Деньги».
Позже Салим сообщил, что у Грека есть два предложения от команд МФЛ.
«Вижу что мой друг играет товарку за «Десятку», но на 100% знаю, что у него есть еще одно хорошее предложение от команды участницы МФЛ.
Грек сейчас выбирает между двумя вариантами», – написал хавбек «Амкала».
Грек и Салим играли вместе за Reality, стали победителями МКС-2022.
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