Защитник Reality Грек находится на просмотре в ФК «10». Он сыграл в товарищеском матче с «Деньгами»

Защитник Reality Максим Грек находится на просмотре в ФК «10».

Сегодня он сыграл за команду и Мусагалиева в товарищеском матче против ФК «Деньги».

Позже Салим сообщил, что у Грека есть два предложения от команд МФЛ.

«Вижу что мой друг играет товарку за « », но на 100% знаю, что у него есть еще одно хорошее предложение от команды участницы МФЛ.

Грек сейчас выбирает между двумя вариантами», – написал хавбек «Амкала».

Грек и Салим играли вместе за Reality, стали победителями МКС-2022.

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