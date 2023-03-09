Егоров о заявлении Двалишвили: «Еще один называет Яна «тупым русским быдлом». Для него дело чести – размотать русского»

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Дмитрий Егоров прокомментировал высказывание Двалишливи перед боем с Петром Яном

«В тему дня. Еще один то называет Яна «тупым русским быдлом», то говорит, что это дело чести в масштабе страны – размотать русского, потому что вся Россия плохо относится к Грузии. 

Что сказать – сами понимаете, что будет происходить в ближайшее время.

Мне интересно, а русский спортсмен хоть раз говорил что-то вроде: «Ненавижу, #####, условных эстонцев (или кого-то еще), они к нам плохо относятся. Победить их – дело чести. Будет рада вся страна»?» – написал президент «Броук Бойз».

Двалишвили – про бой с Яном: «Для меня это личное. Грузия против России»

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3 комментария

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ROBINZON
Тупая башка однако этот Трили или как его Два ли - разницы нету,сколько у него извилин,но он сам просится под начистку пятака.
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jwbmwbqvih
Что ж ты за балбес!? Зачем народы стравливать!?Неужели голову настолько отбили,что кроме политики ничего не лезет туда!? Или ради денюжки на все готовы?
+1
-3
-2
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Ruslan Isaev
Базу выдал
+4
-2
+2
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