Егоров о заявлении Двалишвили: «Еще один называет Яна «тупым русским быдлом». Для него дело чести – размотать русского»

Дмитрий Егоров прокомментировал высказывание Двалишливи перед боем с Петром Яном.

«В тему дня. Еще один то называет Яна «тупым русским быдлом», то говорит, что это дело чести в масштабе страны – размотать русского, потому что вся Россия плохо относится к Грузии.

Что сказать – сами понимаете, что будет происходить в ближайшее время.

Мне интересно, а русский спортсмен хоть раз говорил что-то вроде: «Ненавижу, #####, условных эстонцев (или кого-то еще), они к нам плохо относятся. Победить их – дело чести. Будет рада вся страна»?» – написал президент «Броук Бойз».

Двалишвили – про бой с Яном: «Для меня это личное. Грузия против России»