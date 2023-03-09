Двалишвили – про Яна: «Он великий боец, но не великий человек»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя с .

«Петр – великий боец. Он бывший чемпион. Мы все знаем, что он жесткий – он отличный боец. Он опасен, у него нигде нет дыр. Он хороший ударник. Он хорошо защищается от борьбы. У него хорошее кардио.

Это мой самый тяжелый бой. Я думаю, что он отличный боец, хороший семьянин, но он не скромный парень. Он не великий человек. Неважно, насколько ты хороший боец, ты должен быть хорошим человеком», – считает Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит 221 в Лас-Вегасе.

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