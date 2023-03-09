Двалишвили – про Яна: «Он великий боец, но не великий человек»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя с Петром Яном.

«Петр – великий боец. Он бывший чемпион. Мы все знаем, что он жесткий – он отличный боец. Он опасен, у него нигде нет дыр. Он хороший ударник. Он хорошо защищается от борьбы. У него хорошее кардио. 

Это мой самый тяжелый бой. Я думаю, что он отличный боец, хороший семьянин, но он не скромный парень. Он не великий человек. Неважно, насколько ты хороший боец, ты должен быть хорошим человеком», – считает Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

«Он никому не интересен». Двалишвили вызвал Яна на разговор, россиянин отказался

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермолов генерал
Интересно, а себя Мераб считает хорошим человеком?) Смешивать спорт с политикой, пытаться народы стрaвливaть зная что ситуация и так напряжённая, это конечно поступки "хорошего" человека...🤡🤡🤡🤡🤡💩💩🤡💩🤡🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ян великий ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Ройс
много болтает, надеюсь ян ему настучит по тыкве
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий