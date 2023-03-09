«Он никому не интересен». Двалишвили вызвал Яна на разговор, россиянин отказался

Грузинский боец попытался выяснить отношения с в преддверии UFC Fight Night 221.

«Давай сделаем интервью, ты и я. Потому что у нас не будет пресс-конференции, а я хочу задать тебе вопросы. Давай поговорим!» – сказал грузинский боец.

«После боя», – ответил россиянин.

«У него нет другого способа привлечь к себе внимание. Он не может сделать этого своими боями. Он никому не интересен.

Я выходил из отеля, чтобы потренироваться, а он подошел ко мне и попросил перекрестное интервью с «The Schmo», чтобы продвинуть бой, но, как я уже упоминал, никто не заинтересован в Мерабе. Я тоже не заинтересован в его продвижении.

Он пытается заставить себя быть любимцем фанатов, но это не получается. Перед камерой он много говорит. Когда камеры нет – это совсем другое», – сказал Ян на пресс-конференции.

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