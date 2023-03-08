Двалишвили – про бой с Яном: «Для меня это лично. Грузия против России»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя с Петром Яном.

«Я просто хочу выиграть этот бой, вот и все. Это лучше, чем выиграть титул, потому что это не просто бой. Для меня это лично. 

Вся моя страна поддерживает меня. Ни для кого не секрет, что Россия плохо относится к Грузии и Украине. Это Россия против Грузии. 

Это спорт, но для меня это больше, чем просто бой», – сказал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221.

Двалишвили рассказал о конфликте с Яном перед UFC 280: «Если бы не бой, я бы дал ему пощечину»

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14 комментариев

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Назар Игорь
Кто же его так озлобил? Никогда не понимал когда отношения между государствами переносят на отношения между населением этих стран. Когда-то давно служил в армии вместе с ребятами из Грузии. Отличные парни, доброжелательные и надëжные. Потом приезжал в гости в Тбилиси. На улицах ни одного косого взгляда, все готовы помочь человеку не знающему грузинского языка и города.
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London.is.blue
Ответ раскаявшийся жиробас
По данным правительственного агентства статистики, в январе 2023 года торговый оборот между Грузией и РФ составил $263,6 млн. По этому показателю Россия впервые за долгие годы опередила Турцию ($196,1 млн). На третьем месте — Азербайджан ($120,4 млн). Вот это я понимаю плохое отношение между странами, всем бы такое
Не у всех есть ручной олигарх, который руководит страной.
Сейчас ещё за Саакашвили Грузия нахватает санкций и отрежет себе путь в ЕС.
Поэтому сейчас у грузинов только два пути. Либо молчать, либо нет.
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Фарит Абдрашитов
Ему что, в харчо какой то россиянин написал?
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Phantomm
Каждое высказывание его все хуже и хуже
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Рафаил Соболев
вот ведь как оно вышло.ну так к чему пассажи про плохие отношения между странами?
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Максим Медов
Ответ Рафаил Соболев
не забывайте,что Грузия категорически отказалась присоединяться к санкциям против России .
У нее выхода другого нет. Слишком зависит от России.
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Максим Медов
Обида обид.
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GaasJT
Мне вообще похрен, что на Грузию, что на Украину.
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Рафаил Соболев
Ответ раскаявшийся жиробас
По данным правительственного агентства статистики, в январе 2023 года торговый оборот между Грузией и РФ составил $263,6 млн. По этому показателю Россия впервые за долгие годы опередила Турцию ($196,1 млн). На третьем месте — Азербайджан ($120,4 млн). Вот это я понимаю плохое отношение между странами, всем бы такое
не забывайте,что Грузия категорически отказалась присоединяться к санкциям против России .
+2
0
+2
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Bosniec
Нейтрально отношусь к грузинам, думаю что и большинство россиян тоже, но у Двалишвили буквально идет пена из рта при упоминании России или россиян, поэтому надеюсь, что Ян разобьет ему рожу в окрошку.
+1
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+1
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Борис _____
Ну что ж, значит в этом бою поболеем не только за Петра, но и за Россию, раз Мераб просит.
+6
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+6
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НеБрат
Вся Россия против Грузии? Скажу лично за себя - отношусь одинаково, что к Грузии, что к примеру, к Перу.
+10
0
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раскаявшийся жиробас
По данным правительственного агентства статистики, в январе 2023 года торговый оборот между Грузией и РФ составил $263,6 млн. По этому показателю Россия впервые за долгие годы опередила Турцию ($196,1 млн). На третьем месте — Азербайджан ($120,4 млн).

Вот это я понимаю плохое отношение между странами, всем бы такое
+20
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Остап Бендер
Получается и Китай)
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