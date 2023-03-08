Двалишвили – про бой с Яном: «Для меня это лично. Грузия против России»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя с .

«Я просто хочу выиграть этот бой, вот и все. Это лучше, чем выиграть титул, потому что это не просто бой. Для меня это лично.

Вся моя страна поддерживает меня. Ни для кого не секрет, что Россия плохо относится к Грузии и Украине. Это Россия против Грузии.

Это спорт, но для меня это больше, чем просто бой», – сказал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221.

Двалишвили рассказал о конфликте с Яном перед UFC 280: «Если бы не бой, я бы дал ему пощечину»