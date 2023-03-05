Тига и Думич сыграли в одной команде. Они были в ссоре после участия в «Хочу в «Амкал»

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Оля Тига и Света Думич сыграют за «Реальных Броуков» в матче против «Козлов».

«Реальные Броуки» – это медийная команда Райзена и Егорова.

Света Думич записала кружок, где показала белую футболку с надписью «Бобер».

Оля опубликовала фото в своем телеграм-канале Tiga, где на ней форма «Реальных Броуков» .

Фото: телеграм-канал «БроукБойз»

Девушки были хорошими подругами, но поругались после проекта «Хочу в «Амкал».

На отборе в команду Германа Тига прошла на этап дальше, чем Света, что очень не понравилось Думич, ведь по ее слова, именно она рассказала Оле о старте проекта. После этого футболистки никак не обсуждали конфликт и не общались.

Она бросила профессиональный спорт и сборную России ради медиафутбола и блогерства. Знакомьтесь, Ольга Тигина!

Светлана Думич – первая девушка, забивавшая в Медиалиге. Называет себя матерью медийного футбола!  

 

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