Мостовой о Павлюченко в его команде: «У него еще не такой возраст – я до 45 спокойно двигался, а ему только 41 год»

Теги Роман Павлюченко Александр Мостовой Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Александр Мостовой уверен, что возраст не помешает Роману Павлюченко усилить Fight Nights.

«Мы пришли к этому варианту, когда Камил [Камил Гаджиев, президент Fight Nights – прим. Sports.ru] позвонил мне недели три назад и спросил мнение. Нам нужно усиливаться, потому что в этот сезон мы уже входим не просто присмотреться.

На этот сезон у нас уже будут цели, входим по-серьёзному. Потом Камил позвонил и сказал, что есть вариант пригласить Рому Павлюченко. У него хорошее футбольное прошлое, к тому же в игре против нас я видел, что он в хорошей форме, поэтому я сразу дал согласие. У Ромы есть мастерство и опыт.

После этого вели переговоры, а сегодня Камил сообщил, что всё успешно: все довольны, и Рома согласен. Конечно, я тоже обрадовался! У него ещё не такой возраст — до 45 я спокойно двигался, а ему только 41 год. Нам нужны забивные нападающие, поэтому Рома нам поможет», – сказал главный тренер Fight Nights.

Павлюченко – игрок Fight Nights. Это команда Мостового в Медиалиге

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12 комментариев

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Dexter Dallas
И что же ты великий великун. Царьский царь до 45 не играл? Что в этих годах чемпионат Испании упал, что негоже царю в таком играть? Понятно, что рпл так вообще не твой уровень. Болбои при виде царя должны ворота на мяч двигать, кода еще такое чудо чудесное увидят? Такие мысле в твоем адском котле?
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бесдомный понь
Сделайте кнопку "новости без Мостового"!
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Spartakus1984
Павлюченко сам может быть играющим тренером,зачем им этот недалекий Царь?
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Юрий Кечко
Ответ Милчик
Видели как ты двигался на кубке Легенд. Мостовой выступал за сборную звезд. Интересно это его в сборную России не приняли или царь посчитал, что не может выступать за иную команду когда есть Сборная Звезд
У него пузо больше чем его чсв
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Overkiller
Мостовой уже анекдот старый напоминает.

Самолет с десантниками. К люку подходит парашютист, весь в гипсе. Инструктор:
— Опять?! Ты уже десять раз прыгал, парашют ни разу не раскрылся!
— Нет, я должен!
— Hу хрен с тобой, прыгай.
На земле идет собрание в колхозе. Председатель орет:
— Безобразие! Коровы не доятся! Куры не несутся! Тракторист пьяный трактор утопил!
Грохот, треск, проламывается крыша, на стол падает парашютист.
Председатель:
— И парашютист этот задолбал уже!!!
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Юрий Кечко
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Аршавин, справедливости ради, был бы игроком банки, так-то чего бы с Дениса Лактионова не спросить. Другое дело, что сварливый царь два раза подряд только из-за имени попадал в 23, а там то травмировался и, несмотря на возможность замены, его оставляли, то срался со всеми. Своим уходом точно запомнился
В 2002 ещё дискуссионный момент , а вот в 2004 Аршавин уже был звездой рпл, то что Ярцев его не взял натуральное вредительство какое то
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Милчик
Видели как ты двигался на кубке Легенд. Мостовой выступал за сборную звезд. Интересно это его в сборную России не приняли или царь посчитал, что не может выступать за иную команду когда есть Сборная Звезд
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kin
Решил сыграть с ложной девяткой
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Ответ Юрий Кечко
Ага , я помню , на чм 2002 и на евро 2004 прекрасно подвигался Просто два турнира подряд занял место в заявке Аршавина
Аршавин, справедливости ради, был бы игроком банки, так-то чего бы с Дениса Лактионова не спросить. Другое дело, что сварливый царь два раза подряд только из-за имени попадал в 23, а там то травмировался и, несмотря на возможность замены, его оставляли, то срался со всеми. Своим уходом точно запомнился
+2
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До 95 бы спокойно потренировал, если бы не бумажки.
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Bartez1986
до 45 спокойно двигался, но за лицензией так и не дошел
+9
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Юрий Кечко
Ага , я помню , на чм 2002 и на евро 2004 прекрасно подвигался
Просто два турнира подряд занял место в заявке Аршавина
+22
-4
+18
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