Камил Гаджиев о Дзюбе в Медиалиге: «Он один из брендов российского футбола, но ему это не нужно, считаю»
Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, пригласил ли бы он Артема Дзюбу в свой медиафутбольный клуб.
– Было бы вам интересно позвать в свою команду такого футболиста, как Дзюба?
– Дзюба – крутой. Мы знакомы, он даже моему сыну футболку подписывал. Конечно, было бы интересно пригласить, но я бы лучше пригласил Павлюченко. Мне кажется, его прикалывает медиафутбол.
Дзюба – хороший футболист, можно сказать, один из брендов российского футбола. Полезен ли он нам будет? Супер полезен. Но я считаю, что ему это не нужно, – сказал Гаджиев.
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