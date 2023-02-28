Камил Гаджиев о Дзюбе в Медиалиге: «Он один из брендов российского футбола, но ему это не нужно, считаю»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, пригласил ли бы он Артема Дзюбу в свой медиафутбольный клуб.

– Было бы вам интересно позвать в свою команду такого футболиста, как Дзюба?

– Дзюба – крутой. Мы знакомы, он даже моему сыну футболку подписывал. Конечно, было бы интересно пригласить, но я бы лучше пригласил Павлюченко. Мне кажется, его прикалывает медиафутбол.

Дзюба – хороший футболист, можно сказать, один из брендов российского футбола. Полезен ли он нам будет? Супер полезен. Но я считаю, что ему это не нужно, – сказал Гаджиев.