Камил Гаджиев о Дзюбе в Медиалиге: «Он один из брендов российского футбола, но ему это не нужно, считаю»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко премьер-лига Россия AMC Fight Nights Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, пригласил ли бы он Артема Дзюбу в свой медиафутбольный клуб.

– Было бы вам интересно позвать в свою команду такого футболиста, как Дзюба?

– Дзюба – крутой. Мы знакомы, он даже моему сыну футболку подписывал. Конечно, было бы интересно пригласить, но я бы лучше пригласил Павлюченко. Мне кажется, его прикалывает медиафутбол.

Дзюба – хороший футболист, можно сказать, один из брендов российского футбола. Полезен ли он нам будет? Супер полезен. Но я считаю, что ему это не нужно, – сказал Гаджиев.

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7 комментариев

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Таир Бакиев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, почему пишут про эту медиалигу...
потому что читают и комментируют. А трафик - это деньги.
+2
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+2
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56prost
...этот парень и эта лига имеет какое то отношение к спорту?
0
-1
-1
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arspurs9
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, почему пишут про эту медиалигу...
Почему нет?
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кондитер
ага, бузникина еще скажи 😁😁
0
-2
-2
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Andreir888
Откровения от гуру футбола))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БолельщикСоСтажем
Занимайтесь своими выдуманными видами спорта, не лезьте на сайт о профессиональном спорте
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, почему пишут про эту медиалигу...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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