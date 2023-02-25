Гаджиев о приглашении в «Титан»: «Если ты хочешь видеть человека у себя в команде, хотя бы выучи его имя»

Камил Гаджиев отреагировал на приглашение от Александра Зуева в «Титан».

– Президент «Титана» сказал, что ему понравилась ваша игра, и он бы вас пригласил на один шоу-матч.

– Да. Мне прислали это видео, спасибо за доверие. Единственное, мне не очень понравилось, как он меня туда приглашал. Там как-то вопрос был задан «Кого бы вы пригласили?», да?

– Да. Президент «Титана» говорит, что я позвал бы человека моего роста, нападающего.

– Я не понял, он что, мое имя не знает, что ли? Если ты хочешь видеть человека у себя в команде, хотя бы выучи его имя, как его зовут. Поэтому я в «Титане» играть не буду. Но просто потому что, повторюсь, просто для того, чтобы звать меня в команду, нужно хотя бы мое имя выучить.

Ну а в целом, то, что он меня в этом контексте рассматривает – это приятно. «Титан» – интересная команда. Будем с удовольствием наблюдать за происходящим. Ребята качают. С такими командами интересно играть, потому что участники шоу – это всегда две команды.

– А товарку бы с ними сыграли?

– С удовольствием.

– Они хотят.

– Если вот это вот невысокий мужчина, который меня приглашал, забыл как его зовут (смеется), действительно хочет, то мы сыграем, – сказал руководитель Fight Nights.