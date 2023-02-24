Егоров о Мостовом: «Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля»

Дмитрий Егоров прокомментировал слова Александра Мостового про Гильермо Абаскаля.

Тренер Fight Nights и экс-игрок «Спартака» недоволен, что контракт с Гильермо был продлен.

«Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля», – написал президент медиафутбольного клуба « ».

Ранее московский клуб подписал с тренером новое соглашение сроком до 2025 года. Испанец работает в «Спартаке» с июня 2022-го.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Александр Мостовой возглавлял Fight Nights, команде не удалось пробиться в плей-офф.

Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»