Егоров о Мостовом: «Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля»
Дмитрий Егоров прокомментировал слова Александра Мостового про Гильермо Абаскаля.
Тренер Fight Nights и экс-игрок «Спартака» недоволен, что контракт с Гильермо был продлен.
«Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Ранее московский клуб подписал с тренером новое соглашение сроком до 2025 года. Испанец работает в «Спартаке» с июня 2022-го.
Во втором сезоне Winline Медиалиги Александр Мостовой возглавлял Fight Nights, команде не удалось пробиться в плей-офф.
Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»
И Сельта нам не нужна,
Не нужен Реал молодецкий,
А нужен московский Спартак