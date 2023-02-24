Егоров о Мостовом: «Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Егоров Гильермо Абаскаль Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Медиафутбол

Дмитрий Егоров прокомментировал слова Александра Мостового про Гильермо Абаскаля.

Тренер Fight Nights и экс-игрок «Спартака» недоволен, что контракт с Гильермо был продлен. 

«Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Ранее московский клуб подписал с тренером новое соглашение сроком до 2025 года. Испанец работает в «Спартаке» с июня 2022-го.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Александр Мостовой возглавлял Fight Nights, команде не удалось пробиться в плей-офф.

Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»

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13 комментариев

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окечуква
Ну а этот журналист срет ртом как пьяный восьмиклассник, хотя вроде бы из пишущей братии, должен жечь глаголом, изъясняться пусть не литературным, но хотя бы нормальным русским языком.
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Дмитрий Пузырёв
Егорова даже цитировать противно. По сравнению с Мостовым, как бы к нему не относились, — он никто! Никакой культуры не осталось...
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Алексей Шерстнёв
Ответ БRAYZ
Меня начало забавляет: «Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля». Я ничего против не имею, но звучит так, будто какой-то ТикТокер 15-летний интервью давал.😁
там вся эта медиа лига, тиктокеры-переростки...
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БRAYZ
Меня начало забавляет: «Чел даже командой МФЛ не может заняться нормально, но срет Абаскаля». Я ничего против не имею, но звучит так, будто какой-то ТикТокер 15-летний интервью давал.😁
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+9
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f0mk4
Мостовой очередной clown, корчащий из себя не знай что, думаю это понятно 99,9 % здесь
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Jovana Jovičić
Дайте время Абаскалю, следующий старт сезона провалит и болельщики Спартака сами его проклинать будут и делать то, что написано в посте. Так было даже с Каррерой, который им чемпионство взял.
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Unnamed80
Беседа была равна, беседовали два говна
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Ответ Ебздрогыч
Не царское это дело - с любителями водиться. Не уровень царя, нужен минимум Спартак, ну Реал накрайняк
Не нужен нам берег турецкий,
И Сельта нам не нужна,
Не нужен Реал молодецкий,
А нужен московский Спартак
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evil
Мостовой согласен тренировать, но только на удалёнке
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Роман
В комментариях тоже есть свой Мостовой, тоже всех обс...т)
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sebrijic
С таким комментарием, вы ничуть не лучше того чела
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Сошлись два Овна. Егоров тоже гопотой быть не перестал, но мнит себя журналистом.
+9
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Ебздрогыч
Не царское это дело - с любителями водиться. Не уровень царя, нужен минимум Спартак, ну Реал накрайняк
+2
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