Мостовой о бое с Карпиным и Шалимовым: «Я откажусь, какие бы отношения у нас ни были. Хотя, если я возьму перчатки, многим не понравится»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Валерий Карпин MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Winline Медиалига Fight Nights Футбол

Александр Мостовой сказал, что не стал бы драться с Валерием Карпиным.

– Гаджиев (Камил Гаджиев – президент клуба Winline Медиалиги Fight Nights, который тренирует Мостовой – Sports.ru) известен организациями громких боев в России. Он вам не предлагал сделать бой с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым, с которыми у вас были словесные пикировки?

– В перчатках?

– В перчатках ММА, по правилам бокса, как угодно.

– Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся. 

Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в «Спартаке», с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет.

Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что, если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что все происходило без перчаток, – сказал экс-игрок сборной России.

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35 комментариев

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Варлампий Варлампий
Мосту любой из этих двух пассажиров накидает как ребенку
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Carlos
Карпин тебя растерзает своим прессингом
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Verhovn
Валерка не будет церемониться)
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Антон
Ответ fbd
Мостового не выпустят в ринг без боксерской лицензии и он взорвется
Ещё и перчаток нет. Сначала надо чтоб кто-нибудь перчатки ему купил, а так бы вышел, конечно.
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maks44
А с Абаскалем или Слуцким не откажется?
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Алексей Степанюк
Ответ alexsem69
Мне порой его жалко, над ним стебутся задавая такие вопросы, а он это не понимает!)
все он понимает, он с этого имеет свою медийность и возможность продавать рекламу/ездить по турнирам/студиям. печально, что это все форсят
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DpeMa111
Как бы он не дрался в детстве, то было в детстве
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RSI
Царь, ты трус!!
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Алексей Степанюк
"вот если предложите литробол - тогда я точно учавствую" - заявил Мостовой
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nikolai 75
в левом углу ринга- Алесандр Цааарь Драго
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инок
Карпин и Шалимов не способны так унизить Мостового, как он сам себя
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Фарид Харисов
На самом деле Мостовой уже пробовал себя в боксе, к сожалению он проиграл боксёру из Китая под именем Ли Цензия
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Владимир Данилов
Как только засветила перспектива ответить за слова, Царь включил заднюю.
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MironSM84
Саша ушёл со всей своей #####й в голове в ММА))Берегись
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lightrip
Не бери мои перчатки, мне это не понравится! Купи свои, хотя для этого нужно иметь бумажки и приложить усилия.
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Zenith forever
Много дури читал на этом сайте, даже дурь Заремы читал, но такой бредятины не припомню. Наверное задававший вопрос себя журналистом считает. Парень, ты глубоко ошибаешься, смени профессию
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Юрий Кечко
Саш, ты и без перчаток многим не нравишься))
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LLiriKK
У Мостового всё в каком-то неопределённом будущем всегда: тренерство, перспективы, бои. Всё время враги чинят козни, чтобы не позволить ему стать чем-то большим, чем обыкновенным поехавшим балаболом.
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bosh.the.machine
Валера нагрузил бы ему в немытую голову быстро и хлестко.))
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alexsem69
Мне порой его жалко, над ним стебутся задавая такие вопросы, а он это не понимает!)
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Фут.Боль
Возьму перчатки, надену и хоть сейчас встану в ворота и стану лучшим кипером мира.
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fbd
Мостового не выпустят в ринг без боксерской лицензии и он взорвется
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Krem236
Конор Мостовой 😂
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madjer163
В рен тв , покажи свою мощь и силу 🤣🤣🤣
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Sevuska
Короче согласится только на голых кулаках 😎
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