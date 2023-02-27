Мостовой о бое с Карпиным и Шалимовым: «Я откажусь, какие бы отношения у нас ни были. Хотя, если я возьму перчатки, многим не понравится»

сказал, что не стал бы драться с .

– Гаджиев ( – президент клуба Winline Медиалиги Fight Nights, который тренирует Мостовой – Sports.ru) известен организациями громких боев в России. Он вам не предлагал сделать бой с Валерием Карпиным или , с которыми у вас были словесные пикировки?

– В перчатках?

– В перчатках ММА, по правилам бокса, как угодно.

– Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся.

Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в « », с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет.

Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что, если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что все происходило без перчаток, – сказал экс-игрок сборной России.

Мостовой о Карпине и Шалимове: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет»

Игорь Шалимов: «Мостовой сошел с ума, с головой проблемы. Неблагодарная свинья»