Мостовой о бое с Карпиным и Шалимовым: «Я откажусь, какие бы отношения у нас ни были. Хотя, если я возьму перчатки, многим не понравится»
Александр Мостовой сказал, что не стал бы драться с Валерием Карпиным.
– Гаджиев (Камил Гаджиев – президент клуба Winline Медиалиги Fight Nights, который тренирует Мостовой – Sports.ru) известен организациями громких боев в России. Он вам не предлагал сделать бой с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым, с которыми у вас были словесные пикировки?
– В перчатках?
– В перчатках ММА, по правилам бокса, как угодно.
– Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся.
Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в «Спартаке», с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет.
Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что, если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что все происходило без перчаток, – сказал экс-игрок сборной России.
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