Дмитрий Егоров: «Думаю, что Fan ID будет отменен уже очень скоро. Это бессмысленный рост недовольства лояльных масс»
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о системе Fan ID.
«Я думаю, что Fan ID будет отменен уже очень скоро.
Простой пример: возвращаются, например, фанаты ЦСКА из батальона «Эспаньола» домой, а их не пускают на футбол поболеть за любимый клуб. Прокатит такое? Вряд ли.
Fan ID также – бессмысленный рост недовольства лояльных масс: работяг и тех же айтишников, а также студентов, школьников, журналистов. Тоже сложно. Fan ID не будет через 3-4 недели. Мой прогноз.
Ну и в тему ссылка: когда я хотел попасть на футбол в Сочи и тайм стоял в очереди – меня послали с моим биометрическим заграном нахер. А следом послали семью из Крыма», – написал Егоров.
Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут владельцы загранпаспортов с биометрией
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
еще новый альбом shame нравится. может они не растут вверх, но каждый раз придумывают новые захватывающие трюки
1. Усилить и без того тотальный контроль за болелами.
2. Попилить бабло.
Минимум одна цель выполнена. Бросят ли фанатам кость со стола, чтобы прикинуться дофига понимающими?
Смысла Fan ID нет, введут подобную систему, но не на спорт, а в целом.