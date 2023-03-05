Дмитрий Егоров: «Думаю, что Fan ID будет отменен уже очень скоро. Это бессмысленный рост недовольства лояльных масс»

Босс « » Дмитрий Егоров высказался о системе Fan ID.

«Я думаю, что Fan ID будет отменен уже очень скоро.

Простой пример: возвращаются, например, фанаты ЦСКА из батальона «Эспаньола» домой, а их не пускают на футбол поболеть за любимый клуб. Прокатит такое? Вряд ли.

Fan ID также – бессмысленный рост недовольства лояльных масс: работяг и тех же айтишников, а также студентов, школьников, журналистов. Тоже сложно. Fan ID не будет через 3-4 недели. Мой прогноз.

Ну и в тему ссылка: когда я хотел попасть на футбол в Сочи и тайм стоял в очереди – меня послали с моим биометрическим заграном нахер. А следом послали семью из Крыма», – написал Егоров.

Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут владельцы загранпаспортов с биометрией

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?