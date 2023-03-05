Дмитрий Егоров: «Думаю, что Fan ID будет отменен уже очень скоро. Это бессмысленный рост недовольства лояльных масс»

Теги болельщики Fan ID Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о системе Fan ID

«Я думаю, что Fan ID будет отменен уже очень скоро.

Простой пример: возвращаются, например, фанаты ЦСКА из батальона «Эспаньола» домой, а их не пускают на футбол поболеть за любимый клуб. Прокатит такое? Вряд ли.

Fan ID также – бессмысленный рост недовольства лояльных масс: работяг и тех же айтишников, а также студентов, школьников, журналистов. Тоже сложно. Fan ID не будет через 3-4 недели. Мой прогноз.

Ну и в тему ссылка: когда я хотел попасть на футбол в Сочи и тайм стоял в очереди – меня послали с моим биометрическим заграном нахер. А следом послали семью из Крыма», – написал Егоров.

Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут владельцы загранпаспортов с биометрией

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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23 комментария

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E.V.P.
Столько денег потрачено на организацию, столько убытков понесли клубы, что неправоту уже никто не признаёт и не будет ничего отменять, максимум плохую посещаемость спишут на то, что РПЛ плохо работает с болельщиками, да и в принципе с минимумом болельщиков стало безопасней, декларируемая цель выполнена
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ZenitFan
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
мне инстересно стало,а власти когда-нибудь отменяли что-нибудь,признав свою неправоту?) помоему, вы правы,это пустые надежды)
все кто хотел сделать фанайди, его сделал . сделать его не сложно . а кое кто испугался, что нельзя будет устроить файер шоу без последствий и встал в позу. если по существу, то в чем неправота ? только без подросткового максимализма и истерик .
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pizzatcarizza
Ответ Sobachkin
В Лужники нагоняли и тут нагонят.
А смысл? Еще больше убытков, только уже в бюджет. Хотя...
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Южанин78
Точно не будет отменен пока идёт это "СВО", он для этого и был придуман чтобы не пустить настоящих болельщиков на стадион и фильтровать их. А почему не трудно догадаться: фанская группа самая своевольная и сводолюбивая.
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doomjitsu
Ответ doomjitsu
пока славяне развлекаются в украинской грязи, естественно, не будут отменять. многие не понимают, что этот фан двадэ существует только в контексте радикальных фонадов, которые спорадически могут зигануть или притащить какой-то непонятный баннер, о котором обязательно напишут в зарубежных СМИ. власти перестраховались и все
вы шта меня минусуете... меня преподша по социологии за эссе хвалила каждый раз. значит я прав

еще новый альбом shame нравится. может они не растут вверх, но каждый раз придумывают новые захватывающие трюки
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Джа-Джа Бинкс
Айтишники — это лояльная масса?
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Sinister Kid
Надоел этот бред про «недовольство лояльных масс». Лояльным массам, абсолютно ВСЁ равно на футбол(они туда не ходят). А фанатской движение, власть, за людей не считает.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Владислав Булгаков
Нет, конечно)). Они дальше будут говорить отмазы, вон депутат Свищев насвистел))))
есть еще 2 стабильные отмазы- народ сам виноват,непокладистый им достался,и естественно треклятый Запад)
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doomjitsu
Ответ Max Zhomkov
никто ничего не отменит, власти свою задачу выполнили. Может быть будут какие то послабления, не более
пока славяне развлекаются в украинской грязи, естественно, не будут отменять. многие не понимают, что этот фан двадэ существует только в контексте радикальных фонадов, которые спорадически могут зигануть или притащить какой-то непонятный баннер, о котором обязательно напишут в зарубежных СМИ. власти перестраховались и все
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Владислав Булгаков
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
мне инстересно стало,а власти когда-нибудь отменяли что-нибудь,признав свою неправоту?) помоему, вы правы,это пустые надежды)
Нет, конечно)). Они дальше будут говорить отмазы, вон депутат Свищев насвистел))))
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tolstiy
Ответ Владислав Булгаков
К сожалению, не отменят.. Будут докладывать наверх что все хорошо и идёт по плану))) а ребят с батальона просто пустят... Без всяких фан айди)
футболистов и их семьи не пускают, а тут агресивную толпу так просто возьмут и пустят.... ага....
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Владислав Булгаков
Да даже этого не будет)) галочку поставили) дело сделано
мне инстересно стало,а власти когда-нибудь отменяли что-нибудь,признав свою неправоту?) помоему, вы правы,это пустые надежды)
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tolstiy
вроде лояльные массы как раз оформили... а кто живой с сво вернётся, его просто поздравят с этим....
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Кавабунга Шреддоголовый
За 500 рублей и сосиску с гречкой соберут трибуны
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Sobachkin
В Лужники нагоняли и тут нагонят.
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Shilo_za_CSKA
Люди из эспаньола никаким образом не должны ассоциироваться с ЦСКА. Это военные преступники и надеюсь, что они и остальные вояки вернутся только в качестве заключённых в тюрьму.
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trasion17
Так создатели же две цели преследовали:
1. Усилить и без того тотальный контроль за болелами.
2. Попилить бабло.
Минимум одна цель выполнена. Бросят ли фанатам кость со стола, чтобы прикинуться дофига понимающими?
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Игорь Волков
Если откажутся, то это будет интерпретироваться как признание своих собственных ошибок, а ошибок наше государство не признает, легче продолжать делать вид, что все идет по плану.
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Владислав Булгаков
Ответ Jovana Jovičić
И лично президент РФ изъявит инициативу, спорим?) Смысла Fan ID нет, введут подобную систему, но не на спорт, а в целом.
Ему лично министр спорта докладывает о том что стадионы по 50к набирают)))
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Владислав Булгаков
Ответ Max Zhomkov
никто ничего не отменит, власти свою задачу выполнили. Может быть будут какие то послабления, не более
Да даже этого не будет)) галочку поставили) дело сделано
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Jovana Jovičić
И лично президент РФ изъявит инициативу, спорим?)

Смысла Fan ID нет, введут подобную систему, но не на спорт, а в целом.
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Владислав Булгаков
К сожалению, не отменят.. Будут докладывать наверх что все хорошо и идёт по плану))) а ребят с батальона просто пустят... Без всяких фан айди)
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Max Zhomkov
никто ничего не отменит, власти свою задачу выполнили. Может быть будут какие то послабления, не более
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