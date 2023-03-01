Уткин – Геничу и Егорову о вызовах «раз на раз»: «Ну что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, – значит, профессия больше не ваша»

Теги Локомотив Артем Дзюба Василий Уткин премьер-лига Россия Константин Генич 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Эрик Футбол

Василий Уткин прокомментировал конфликт между Артемом Дзюбой и Константином Геничем.

Напомним, футболист, комментируя ситуацию со спором, который они с комментатором заключили в прошлом сезоне, заявил: «Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал». 

«Занятный сегодня день.

Во-первых, спасибо коллегам. Я говорю это Нобелю и Темуру с его командой «Это футбол, бро» – сразу два вью к выпуску «ФК», которые я с удовольствием прокомментирую у себя. Дзюба с его откровениями и интервью моего старого доброго незнакомого Алана Агузарова, это просто подарки.

И второе. Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам «раз на раз»: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу.

Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну к чему все это?» – написал блогер и журналист.

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14 комментариев

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Alexander Ilyin
Тот ли Уткин человек, чтобы говорить о дискредитации профессии
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Marcus-light
Ответ An Kr
Ну давай по фактам, что он сказал не правильно? Журналисиы сейчас люди пониженной соц ответственности.
В данном случае, каким надо быть глупым, чтобы верить в то, что журналист и активный твиттерист не расскажет детали банальнейшего спора? Более того, обижаться на это. Завтра он захочет папе вломить, что тот с друзьями на работе обсуждает приключения маленького Артемки?
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+2
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OldRedWhite
Ответ x2dj8fx6q7
Лещ от Камила Гаджиева привел вас к такой удобной для себя позиции, Василий?
Надо было Васе подстеречь его с ножиком ?
Или заявление в полицию написать ?
Как Дзюба на болельщиков ?
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+4
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OldRedWhite
Ответ dr. cage
Уткин стал мудрее и пацифичнее после того, как еле унёс ноги от смертоносных ударов Соловьёва.
Уткин и правда - молодец !
Разложил по полочкам …
+3
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+2
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An Kr
Ответ fellx
Когда Дзюба стал не нужен даже для середняка Турции, мне стало его жалко, начал переживать, что бы его хотя бы Торпедо взяли, и радовался, что аж в Локо перешел. После данного интервью вспомнил, почему этот персонаж не нравится многим. Странный чувак
Ну давай по фактам, что он сказал не правильно? Журналисиы сейчас люди пониженной соц ответственности.
+3
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-4
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Savarona25
Ни разу не слышал, чтобы "слова" в сети в итоге заканчивались "делами". Кто бы эти слова не произносил.
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+2
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Внесенный в ЧС на СЭ
Журналист = кухонный боксер, так?
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T622222
Ага синдром генерала Золотова)))
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Ебздрогыч
Стоит признать, что журналистика, в том числе спортивная, в стране деградировала полностью. Тут либо обслуживание власти от и до, либо беготня в поисках хоть какого-нибудь хайпа. Мастеров слова практически не осталось. Это Вася может отделать словом даже хлопотливую тетушку, она же мерзкая карлица, а вот остальным слабо, остальным приходится хайповать
+14
-2
+12
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Cruel Snake
Адекватные мысли
+3
-1
+2
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el ruso guapo
Уткин: я могу пукнуть словесно, сказать гадость про любого человека и убежать. Потому что я журналист, а не футболист.
+3
-3
0
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dr. cage
Уткин стал мудрее и пацифичнее после того, как еле унёс ноги от смертоносных ударов Соловьёва.
+29
-3
+26
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fellx
Когда Дзюба стал не нужен даже для середняка Турции, мне стало его жалко, начал переживать, что бы его хотя бы Торпедо взяли, и радовался, что аж в Локо перешел.

После данного интервью вспомнил, почему этот персонаж не нравится многим. Странный чувак
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
x2dj8fx6q7
Лещ от Камила Гаджиева привел вас к такой удобной для себя позиции, Василий?
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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