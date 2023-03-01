Уткин – Геничу и Егорову о вызовах «раз на раз»: «Ну что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, – значит, профессия больше не ваша»

Василий Уткин прокомментировал конфликт между Артемом Дзюбой и Константином Геничем.

Напомним, футболист, комментируя ситуацию со спором, который они с комментатором заключили в прошлом сезоне, заявил: «Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал».

«Занятный сегодня день.

Во-первых, спасибо коллегам. Я говорю это Нобелю и Темуру с его командой «Это футбол, бро» – сразу два вью к выпуску «ФК», которые я с удовольствием прокомментирую у себя. Дзюба с его откровениями и интервью моего старого доброго незнакомого Алана Агузарова, это просто подарки.

И второе. Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам «раз на раз»: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу.

Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну к чему все это?» – написал блогер и журналист.

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