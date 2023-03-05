Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут владельцы загранпаспортов с биометрией
В марте планируется изменение в положении о карте болельщика.
По данным Sport24.ru, Fan ID можно будет оформить удаленно без посещения МФЦ обладателям заграничного паспорта с биометрией.
Напомним, паспорт болельщика необходим для посещения матчей Мир РПЛ. Закон о Fan ID вступил в силу летом прошлого года.
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