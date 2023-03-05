Оформить Fan ID без посещения МФЦ смогут владельцы загранпаспортов с биометрией

Теги премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Футбол

В марте планируется изменение в положении о карте болельщика.

По данным Sport24.ru, Fan ID можно будет оформить удаленно без посещения МФЦ обладателям заграничного паспорта с биометрией.

Напомним, паспорт болельщика необходим для посещения матчей Мир РПЛ. Закон о Fan ID вступил в силу летом прошлого года.

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18 комментариев

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tolstiy
Ответ Антимосковский
а миллер и федун ходили в мфц?
мфц само к ним ходило....
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tolstiy
круто.... а зачем?
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Igorrr
Через пару недель начнут деньги выдавать на стадионах тем, кто оформил FanId
+3
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nick-basil
Даже не охота шутить на эту тему. Как в ковид - про ковид.
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Overkiller
Не, спасибо. Мы теперь матчи будем посещать "удалённо".
+1
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Геннадий Тимченко
да и для получения повестки достаточно посетить любой матч с ФанУйди - за час её даже ленивый военком распечатает, а с вручением вообще никаких проблем👏👏👏
+5
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Регион-36
Ага, а еще ветераны Куликовской битвы. Спасибо, на* не надо )
+1
-1
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Alexander Kochet
Не для этого загранник, ох не для этого. Им как правило владеют как раз не рабы
+10
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jerry40
Сделайте скидку в КБ по фан айди, сразу все клиенты его сделают. Пьян - иди! ))
+1
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EVERGREEN
Ответ kwinto88
Лапы и хвост, вот мои документы!
Валерий Георгиевич, Добрый вечер
+19
-1
+18
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Viktoria Petrovskaya
Я вот не могу получить новый загран с биометрией и он висит на госуслугах с января в стадии оформление. Тк в нашей прекрасной стране перестали их выдавать
+15
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+15
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.ru
похоже наше государство открыло для себя сетевой маркетинг... теперь оно не остановится
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Guddy
Все равно нет
+4
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Ебздрогыч
Все для людей!
0
-1
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Dandelo_O
Ввести закон, а потом крутить, вертеть и думать что с этим делать. Идеально.
+25
0
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kwinto88
Лапы и хвост, вот мои документы!
+35
0
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В Питере Пять
Вот и загранник пригодился (нет).
+32
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Антимосковский
а миллер и федун ходили в мфц?
+4
-3
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