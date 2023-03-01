Хавбек 2Drots Эрик вызвал Егорова и Райзена на бой

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Хавбек 2Drots Эрик предложил президенту «БроукБойз» Дмитрию Егорову провести поединок.

«Я вызываю Диму Егорова на бой, если он не очкошник, как сказал бы Тигиев. Честно скажу, я раньше его уважал, а сейчас он ######. Биполярка.

Каждый в комьюнити вкидывает что угодно. Я когда пошутил про сборную, этот хороший человек написал пост, в котором оскорблял меня. Прикол в том, что я болел, не мог тренироваться.

Я старался делать свой контент, а этот пытается сказать, что я не делаю ничего, меня везде тащит Коля. Меня настолько это #######, что я реально хотел бы подойти и погладить его по лицу.

Да я готов выйти с Райзеном и с Егоровым, готов выйти один с двумя! Чтобы выйти против Райзена и Егорова, здоровье не нужно», – сказал Эрик.

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