«ВТБ Арена на матч «Динамо» с «Амкалом» собрала в 3 раза больше зрителей. Пустые стадионы РПЛ теперь соответствуют интересу ее матчей». Сибскана о Fan ID

Капитан « » высказался о низкой посещаемости матча 18-го тура Мир «Динамо» – « » (1:0).

«Fan ID, что с ######? Пустые стадионы РПЛ теперь соответствуют интересу ее матчей...

А помнится, ВТБ Арена на матч «Динамо» с «Амкалом» собрала в три раза больше зрителей, чем сейчас посещает важные матчи бело-голубых», – написал Сибскана.

4 943 зрителя на матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID – худшая посещаемость москвичей в сезоне

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?