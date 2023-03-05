«ВТБ Арена на матч «Динамо» с «Амкалом» собрала в 3 раза больше зрителей. Пустые стадионы РПЛ теперь соответствуют интересу ее матчей». Сибскана о Fan ID
Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о низкой посещаемости матча 18-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» (1:0).
«Fan ID, что с ######? Пустые стадионы РПЛ теперь соответствуют интересу ее матчей...
А помнится, ВТБ Арена на матч «Динамо» с «Амкалом» собрала в три раза больше зрителей, чем сейчас посещает важные матчи бело-голубых», – написал Сибскана.
4 943 зрителя на матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID – худшая посещаемость москвичей в сезоне
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
Им далеко не пофиг, но никакой силы в этом вопросе у них нет.