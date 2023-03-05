«ВТБ Арена на матч «Динамо» с «Амкалом» собрала в 3 раза больше зрителей. Пустые стадионы РПЛ теперь соответствуют интересу ее матчей». Сибскана о Fan ID

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Амкал Fan ID Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о низкой посещаемости матча 18-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» (1:0).

«Fan ID, что с ######? Пустые стадионы РПЛ теперь соответствуют интересу ее матчей...

А помнится, ВТБ Арена на матч «Динамо» с «Амкалом» собрала в три раза больше зрителей, чем сейчас посещает важные матчи бело-голубых», – написал Сибскана.

4 943 зрителя на матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID – худшая посещаемость москвичей в сезоне

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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6 комментариев

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Полуэктов Пётр
Ответ Chinese mafia
Почтовый ящик завалили разными заманухами на матч с КС... Ога, побежали оформлять, не дождетесь. Потерпим и без похода на матчи. Надо сначала думать, а потом делать. А если клубам пофиг для кого и в какой атмосфере они играют, так и людям будет пофиг на них. Переживём.
А клубы как раз таки никто и не спрашивал.
Им далеко не пофиг, но никакой силы в этом вопросе у них нет.
+4
0
+4
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Владимир Никаноров
Динамо Москва с Амкалом ничего удивительного народ пришёл посмотреть на Сашу Овечкина как он с футболом дружит и не ошиблись в своих намерениях Саша в футбол играть умеет...
+3
0
+3
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Chinese mafia
Почтовый ящик завалили разными заманухами на матч с КС... Ога, побежали оформлять, не дождетесь. Потерпим и без похода на матчи. Надо сначала думать, а потом делать. А если клубам пофиг для кого и в какой атмосфере они играют, так и людям будет пофиг на них. Переживём.
+13
-3
+10
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Алексей Терн
газпром испортил наш чемпионат
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Кан и Баллак сидят в баре
На что ему власти ответят "а ну сибкана отсюда,умник!")
0
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динамовец1923
Если б ови играл было бы в2 раза
+3
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